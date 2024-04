Corre: 45 vagas de emprego no PLT Nova Odessa

O PLT (Posto Local do Trabalho) Nova Odessa está recebendo

currículos para a seleção de 45 profissionais para a iniciativa privada, em funções distintas. As vagas são para moradores de Nova Odessa e a maioria exige experiência na respectiva função. Os interessados devem enviar seus currículos nesta quinta-feira (25/04) para o e-mail ptrabalho@novaodessa.sp.gov.br, com a especificação da função interessada.

Também nesta quinta-feira, o PLT da Prefeitura sedia um processo seletivo com entrevistas para a contratação de Auxiliares Logísticos e Operadores de Empilhadeira. Os interessados devem comparecer ao Posto do Trabalho das 9h às 11h, munidos de currículo impresso e documentos pessoais. Eles devem possuir Ensino Médio completo, disponibilidade de horário e residir em Nova Odessa ou região.

O PLT e os demais serviços municipais voltados ao mercado de trabalho agora atendem ao público na Rua Duque de Caixas, nº 600, no Centro – junto à nova unidade do Poupatempo Paulista na cidade e ao novo e Centro Municipal de Referência do Empregador e do Trabalhador, que reúne 7 serviços e foram inaugurados ano passado.

Lembrando que os moradores interessados também podem cadastrar o currículo no portal (novaodesse.sp.gov.br), na aba “Emprega Nova Odessa”, espaço já usado pelas empresas disponibilizarem as vagas.

Confira as vagas da iniciativa privada disponíveis no mural do PLT:

ASSISTENTE DE LOGÍSTICA – Ensino Médio completo, ambos os sexos, preferência ter experiência na área de logística. (10 vagas)

ATENDENTE/RECEPCIONISTA – Para trabalhar em restaurante, anotando pedidos e atendendo redes sociais. (1 vaga)

BANHISTA PET SHOP – Ambos os sexos, maior de 16 anos, desejável experiência, mas pode ser 1º emprego, ter disposição e gostar de animais. Trabalhará de 3ª-feira a sábado, das 8h às 17h30, benefícios e registro CLT. (1 vaga)

CASEIRO – Casal com experiência em serviços de caseiro, pode ter filhos. (1 vaga)

CORTADOR – Executa atividades básicas de corte dos tecidos em geral utilizados na confecção de Capas Responsável pelo manuseio básico de Máquinas de Corte, Modelagem, Medição de forma manual ou mecânica. Desejável experiência como Cortador. (1 vaga)

COZINHEIRA – Experiência em preparação de alimentos, disponibilidade de horário das 14h às 22h17, para trabalhar em Americana. (1 vaga)

ESTAGIÁRIOS/PROFESSORES DE EDUCAÇÃO FÍSICA – Para trabalhar em academia. (3 vagas)

FRESADOR FERRAMENTEIRO – Com experiência na função. (3 vagas)

Leia + notícias de Economia, emprego e mercado

OPERADORA DE CAIXA – Para trabalhar em mercado. Ter experiência na função. (1 vaga)

OPERADOR DE EMPILHADEIRA – Ensino Médio completo, disponibilidade de horários, possuir Curso de Empilhadeira (NR11), experiência na função. (5 vagas)

OPERADOR DE GIRO ZERO – Para operar máquina de cortar grama. (1 vaga)

OPERADOR DE TINTURARIA – Com experiência na função. (1 vaga)

PROFESSOR DE MUSCULAÇÃO – Graduado em Educação Física para trabalhar em academia. (1 vaga)

SUPERVISOR DE RH – Supervisão de equipe, recrutamento, seleção e integração de novos funcionários, gerenciamento de conflitos, avaliação de desempenho, planos de cargos e salários, apontamento e fechamento de folha de pagamento, admissão, demissão, cálculo de rescisão contratual, férias e 13º, manutenção e fechamento de ponto eletrônico e horas extras. (1 vaga)

OPERADOR DE MONTAGEM – Conhecimento em montagem e desmontagem de ferramentas e atividades correlatas a ferramentaria. (1 vaga)

OPERADOR DE INJETORA METÁLICA – Conhecimento na área de fundição e injetora. (1 vaga)

FORNEIRO – Desejável curso de empilhadeira. (1 vaga)

REBARBADOR – Desejável conhecimento na área de rebarbação. Ambos os sexos, necessário ter veículo próprio, pois, local não tem acesso a transporte público. (1 vaga)

MÉDICO VETERINÁRIO – Ambos os sexos, para ministrar aulas, horista. (1 vaga)

TÉCNICO EM ENFERMAGEM OU BOMBEIRO – Curso de socorrista e APN, para ministrar aulas, horista. (1 vaga)

SUPERVISORA DE CONTRATO / NUTRICIONISTA – Controlar a qualidade dos alimentos nas etapas de produção, supervisionando processos produtivos e de distribuição, verificando condições de ambiente, equipamento e produtos, coordenar a equipe operacional, executar rotinas administrativas, efetuar e controlar documentos técnicos, trabalhar em conformidade com as normas e procedimentos técnicos, de qualidade, saúde e segurança do trabalho. (1 vaga)

COZINHEIRO – Realiza pré-preparo e preparação dos alimentos para realização das refeições. controlam a temperatura das preparações. acompanham a distribuição e controlam as sobras. realizam a higienização de utensílios, equipamentos e organização e limpeza da área. (3 vagas)

OFICIAL DE COZINHA/SERVIÇOS – Realizam limpeza, lavam e organizam o local de trabalho, utensílios e equipamentos, ralos e sanitários exclusivos para os funcionários restaurante. Realizam a reposição dos alimentos na distribuição do restaurante. Servem os clientes na rampa para atendimento dentro dos padrões da unidade. Lavam, higienizam, cortam e prepararam alimentos auxiliando na pré-prepararão.

Prepararam bebidas (sucos, café e chá) e sobremesas (mais simples). Organizam e realizam a coleta e descarte dos resíduos da cozinha. Auxiliam e apoiam o cozinheiro, chefe de cozinha ou gerente responsável da unidade.

Apoiam os motoristas nas entregas, realizam a montagem de marmita para entrega nas copas. coletam amostras de alimentos, aferem temperatura de alimentos. Higienizam copas de refeição e seus equipamentos. Utilização de equipamentos processador, descascador, picador manual, liquidificador, fatiador, cafeteira industrial elétrica, ferramentas manuais com faca, afiador e amolador. (4 vagas)

PARTICIPE DO GRUPO DO NOVO MOMENTO NO WHATSAPP