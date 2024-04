Eleições nos cartórios- A Justiça Eleitoral paulista registrou

o atendimento de 285.188 eleitoras e eleitores de 1º de abril até a terça-feira (23). O número já é mais alto do que o total mensal de atendimentos realizado pelo Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo (TRE-SP) em janeiro, quando foram atendidas 171.731 solicitações, fevereiro (198.231) e março (190.215).

Dos atendimentos de abril até ontem, 93.622 foram para alistamento (emissão do 1º título); 97.902 para transferência de domicílio e outros 93.664 estavam relacionados à revisão de dados cadastrais. Do total de alistamentos (93.622), 45.436 foram de jovens de 15, 16 e 17 anos, praticamente o dobro dos alistamentos de menores de 18 anos registrados nos meses anteriores — janeiro (23.212), fevereiro (22.020) e março (22.592)

A maior parte do eleitorado buscou atendimento de forma presencial este mês, o que correspondeu a 80% das solicitações atendidas. Eleitoras e eleitores têm até 8 de maio para ficar em dia com a Justiça Eleitoral e votar nas eleições municipais de outubro.

Média mensal de atendimento é mais que o dobro de 2023

A média mensal de atendimentos de janeiro a abril deste ano também já é mais que o dobro do que a registrada em todo o ano passado. Enquanto de janeiro a dezembro de 2023 a média foi de 90.521 atendimentos por mês, somente nos quatro primeiros meses deste ano a média ultrapassou os 205 mil atendimentos.

Diante do aumento expressivo de solicitações registradas, a orientação do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo (TRE-SP) é não deixar o atendimento para a última hora. Alguns serviços estão disponíveis no site do TRE, mas outros, como o primeiro título, exigem comparecimento ao cartório eleitoral.

Plantão no feriado e fim de semana

Os cartórios e postos que oferecem os serviços eleitorais estarão de portas abertas ao público no feriado do Dia do Trabalho (1º) e no sábado (4) e domingo (5). No feriado de 1º de maio e no primeiro fim de semana do mês (4 e 5), o horário de atendimento será das 11h às 17h. Já na quinta (2), sexta (3), segunda (6), terça (7) e quarta (8), as unidades eleitorais atendem o público das 9h às 17h.

Caso a eleitora ou o eleitor tenha dúvidas sobre a sua situação eleitoral, basta acessar a consulta na página do Tribunal Superior Eleitoral. Outras dúvidas sobre o fechamento do cadastro eleitoral também podem ser esclarecidas no site do TRE-SP ou pela Central de Atendimento ao Eleitor do TRE-SP, pelos telefones 148 ou (11) 3130-2100.

