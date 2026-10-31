Um casal que trabalharia na venda (tráfico) de drogas acabou detido em ação da Guarda Municipal de Santa Bárbara d’Oeste no final da manhã deste sábado.

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O caso foi no parque Olaria e o homem foi detido primeiro, confessando o trabalho, segundo os GMs. A mulher foi detida em seguida. Os dois traziam consigo material análogo a cocaíca e crack.

Caso do casal do Olaria

*GUARDA CIVIL MUNICIPAL*

Santa Bárbara d’Oeste-SP

*CANIL 02* GCMs Ferreira, Cavalcanti e Medeiros

Cadela Tandera

*VTR 110*

GCMs Urbano e J.Carlos

*DATA* :31 de Outubro 2026 *HORA*: 11:40

*LOCAL*: Rua Dom Pedro II n° 284 oposto, bairro Parque Olaria.

*NATUREZA*: TRÁFICO DE DROGAS

Durante patrulhamento preventivo realizado por essa equipe tática de Canil pelo bairro Parque Olaria, local conhecido nos meios policiais pela intensa incidência de tráfico ilícito de entorpecentes, a equipe visualizou duas pessoas (um indivíduo do sexo masculino e uma do sexo feminino) nas imediações de um bloco de apartamentos abandonados. O indivíduo do sexo masculino portava uma sacola plástica de cor preta em suas mãos.

Ao perceberem a aproximação da viatura, os suspeitos empreenderam fuga a pé, sendo imediatamente acompanhados e abordados pela equipe.

Na busca pessoal realizada na parte masculina, identificada como O.C.S.J. (41 anos), nada de ilícito foi encontrado. Contudo, no interior da sacola que portava, foram localizados R$ 43,80 em espécie, 23 micro tubos contendo cocaína e 45 pedras de crack. Questionado acerca do dinheiro e entorpecentes, veio a confessar que estaria na prática do tráfico de drogas e o dinheiro seria proveniente das vendas.

Com a parte feminina, identificada como A.A.R.R. (28 anos), foram encontrados 3 micro tubos de cocaína, 2 pedras de crack e a quantia de R$ 36 em espécie. Questionada acerca dos valores, a abordada declarou que a referida quantia seria proveniente da comercialização de entorpecentes realizada em coautoria com o outro abordado.

Diante da suspeita de ocultação de mais materiais ilícitos, procedeu-se ao emprego da cadela de detecção de odores Tandera, a qual, após varredura no terreno com vegetação adjacente, logrou êxito em localizar uma pochete preta contendo 65 pedras de crack, 46 porções de maconha e 13 micro tubos de cocaína. Indagados novamente, o suspeito O.C.S.J assumiu a propriedade de todos os entorpecentes localizados, declarando, ainda, que sua jornada de trabalho na referida “biqueira” ocorria das 07h00 até o período da tarde.

Diante do exposto, foi dada voz de prisão em flagrante aos suspeitos. O uso de algemas foi formalmente justificado com fulcro no Decreto Federal nº 8.858/16, motivado pelo receio fundamentado de fuga.

Posteriormente, os indivíduos foram conduzidos e apresentados na Delegacia de Polícia Plantonista, onde os fatos foram expostos à autoridade policial. Esta, alicerçada nos elementos materiais e informativos colhidos, deliberou pela ratificação da voz de prisão em flagrante delito, incurso nas sanções do artigo 33 da Lei nº 11.343/06 (Tráfico de Drogas). Os autuados permaneceram recolhidos na carceragem local, à disposição da Justiça.