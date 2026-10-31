A Prefeitura de Nova Odessa projeta a visita de milhares de pessoas ao Cemitério Municipal na próxima segunda-feira, dia 2 de novembro, em virtude do Dia de Finados. Para acolher o público com conforto e segurança, o espaço funcionará em horário estendido, das 7h às 17h.

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“As manutenções periódicas foram intensificadas nestes últimos dias. Embora as chuvas recentes tenham dificultado os trabalhos de roçagem e pintura, nosso cronograma foi ampliado, pois queremos garantir um ambiente acolhedor, limpo e organizado para as famílias prestarem suas homenagens”, destacou Ataíde Alves, responsável pela unidade.

Entorno do cemitério Nova Odessa

Como ocorre tradicionalmente, o entorno do cemitério contará com comércio ambulante devidamente regulamentado e fiscalizado pelo município. Os visitantes encontrarão barracas credenciadas para a venda de flores, velas, vasos e opções de alimentação.

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