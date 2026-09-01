O Cemitério Parque Gramado, vinculado à Secretaria de Obras e Serviços Urbanos (Sosu) de Americana, recebeu neste mês a instalação de três aparelhos de ar-condicionado nas salas de velório.

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Os equipamentos foram doados pelas funerárias Alves, Americana, Bom Pastor e PAX. Nesta segunda-feira (31), o prefeito Chico Sardelli esteve no local para agradecer pessoalmente os doadores.

“Quero parabenizar e agradecer às empresas por essa iniciativa. Em um momento de dor e de despedida, em que as famílias estão passando por uma situação tão difícil, esse gesto proporciona um pouco de conforto e acolhimento. É uma parceria que faz a diferença para quem utiliza o espaço”, comentou o prefeito.

A doação dos aparelhos foi intermediada pelo vereador Marcos Caetano, que participou das tratativas junto ao secretário de Obras e Serviços Urbanos, Adriano Alvarenga Camargo Neves, para viabilizar a parceria.

“Essa é uma parceria que demonstra como a união entre o poder público e a iniciativa privada pode trazer benefícios diretos para a população. A instalação dos aparelhos de ar-condicionado nas salas de velório representa mais conforto para as famílias que passam por esse momento de despedida. Agradecemos às funerárias pela doação e ao vereador Marcos Caetano pela intermediação”, afirmou o secretário Adriano.

Caetano e o Cemitério Parque Gramado

“Quando nós colocamos essa proposta de instalar os aparelhos de ar-condicionado nas salas de velório, as empresas abraçaram o projeto de imediato. Hoje, as salas do Cemitério Parque Gramado estão climatizadas. É uma conquista importante, principalmente para oferecer conforto às famílias num momento tão delicado”, disse o vereador Marcos Caetano.

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