Ricardo Molina (Republicanos) oficializou, na noite desta segunda-feira (31), em Americana, sua candidatura a deputado estadual diante de mais de mil e quinhentas pessoas. O evento mostrou a força da mobilização regional e reuniu o deputado federal Marcos Pereira, prefeitos, vice-prefeitos, vereadores, presidentes municipais do Republicanos, lideranças e apoiadores de diversas cidades.

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Além de Marcos Pereira, candidato à reeleição e presidente nacional do Republicanos, o lançamento oficial contou com o prefeito de Nova Odessa, Leitinho, o vice-prefeito Mineirinho, o prefeito de Elias Fausto, Tato Bicudo, o vice-prefeito de Brotas, Márcio Camilo, e o vice-prefeito de Águas de São Pedro, Dr. Edison Xavier, além de 14 vereadores de Americana, Nova Odessa, Santa Bárbara d’Oeste, Conchal, Charqueada, Ipeúna, Cordeirópolis, além de dezenas de presidentes municipais e coordenadores do partido.

Marcos Pereira destacou a experiência de Molina, que trabalhou ao lado do governador Tarcísio, a capacidade de articulação e o trabalho desenvolvido por Molina, ressaltando a importância de o interior paulista ampliar sua representação política e eleger deputados comprometidos com as necessidades dos municípios.

Em sua fala, Molina ressaltou que sua candidatura nasce de uma trajetória construída com trabalho, proximidade com as cidades e compromisso com a população.

Fala Molina

“Hoje eu olho para tudo o que construímos e sinto, acima de tudo, gratidão. Gratidão a cada pessoa que acredita em mim, que caminha ao meu lado e que nunca deixou de acreditar que a nossa região pode ter uma voz forte e respeitada. Eu não estou aqui apenas por uma eleição. Estou aqui porque acredito na nossa gente, nas nossas cidades e porque sei o quanto ainda podemos fazer juntos. Não quero ser apenas mais um deputado. Quero estar presente, trabalhar e entregar resultados. Essa candidatura é de todos nós”, afirmou.

Com mais de 52 mil votos conquistados em 2022, Molina chega à disputa com experiência política e articulação junto ao governo estadual.

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