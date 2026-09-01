Orquestra Sinfônica apresenta concerto Gala Lírica em Americana e Campinas

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A Orquestra Sinfônica Municipal de Americana, vinculada à Secretaria de Cultura e Turismo, e a Abal Campinas apresentam o concerto Gala Lírica, com excertos de “Lo Schiavo” e “Il Guarany”, obras-primas de Antonio Carlos Gomes, nesta quarta (2) e quinta-feira (3), em Campinas e em Americana, respectivamente. Em Americana, o espetáculo ocorre no Teatro Municipal Lulu Benencase, com entrada solidária (1 kg de feijão ou de farinha de trigo). Os ingressos podem ser reservados em www.ingressodigital.com.

“Il Guarany” foi a primeira ópera brasileira a estrear no exterior — em 1870, no Teatro Scala de Milão, com aplausos de pé. Sua abertura, Protofonia, é uma das peças mais reconhecidas da música brasileira: desde 1938 ela abre “A Voz do Brasil” todos os dias, tornando-se, sem exagero, a “trilha sonora” mais ouvida do país.

Já a ópera Lo Schiavo é considerada uma das melhores produções de Antônio Carlos Gomes e estreou em 1889, após a Abolição da Escravatura no Brasil, em dedicação à Princesa Isabel.

O concerto tem direção e regência do maestro da Orquestra Municipal, Alvaro Peterlevitz, e participação dos solistas Laura Duarte (soprano), Marina Gabetta (soprano), João Gabriel Bertolini (tenor) e José Luiz Águedo-Silva (barítono).

“Vamos iniciar setembro com este concerto de altíssima qualidade, celebrando a história do interior paulista e da música clássica imortalizada por Carlos Gomes. Nossa orquestra estará em Campinas na quarta-feira e volta a Americana na quinta para esta noite memorável e imperdível”, disse o secretário de Cultura e Turismo, Vinicius Ghizini.

SERVIÇO

2 de setembro, 20h, quarta-feira

Centro de Convivência Cultural de Campinas “Carlos Gomes”

Praça Imprensa Fluminense, s/nº – Cambuí, Campinas

Entrada gratuita

3 de setembro, 20h, quinta-feira

Teatro Municipal de Americana Lulu Benencase

Rua Gonçalves Dias, 696 – Jardim Girassol, Americana

Ingressos solidários (1kg de feijão ou farinha de trigo), pelo site ingressodigital.com

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