Lotofácil de R$ 300 milhões amplia interesse por apostas digitais

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A proximidade da Lotofácil da Independência, com prêmio estimado em R$ 300 milhões e sorteio marcado para 15 de setembro, volta a colocar os concursos especiais no centro da atenção dos apostadores. O movimento também se reflete nos canais digitais de intermediação de apostas em loterias oficiais.

Entre 1º de janeiro e 19 de agosto de 2026, a Sorte Online contabilizou 643.642 usuários, alta de 63,1% ante as 394.544 pessoas registradas no mesmo intervalo de 2025. No período, as vendas cresceram 15,8%. O levantamento reúne dados de todos os canais da empresa.

No site da Sorte Online, o ticket médio passou de R$ 175 para R$ 221, avanço de 26,3%. A média de pedidos por usuário subiu de 7,9 para 8,6, aumento de 8,9%. Os indicadores mostram uma base maior, com mais recorrência e maior valor médio por transação.

Desde janeiro, a plataforma oferece apostas antecipadas para os quatro principais concursos especiais do calendário. A medida amplia o período disponível para participação e permite que o apostador organize seus jogos antes das semanas de maior procura.

A experiência digital também recebeu novos recursos. A Wallet reúne resgates parciais, extratos, compra de créditos e bônus. O acesso por Google One Tap reduz etapas de entrada, enquanto a validação de CPF durante a transação acrescenta uma camada de conferência. A plataforma também passou a oferecer cashback com uso parcial e uma vitrine de bolões na página inicial.

Cuidados após uma grande premiação

Além da expectativa pelo sorteio, uma premiação desse porte reforça a importância de decisões financeiras responsáveis. A recomendação é evitar escolhas imediatas, preservar a privacidade, guardar os comprovantes, buscar orientação especializada e definir objetivos antes de movimentar os recursos.

“Ganhar um prêmio dessa dimensão representa uma mudança completa na vida financeira de uma pessoa. O dinheiro amplia possibilidades, mas também exige planejamento e responsabilidade. As escolhas feitas no início podem fazer a diferença para transformar uma conquista pontual em segurança financeira de longo prazo”, afirma Diego Dantas, Diretor de Marketing da Sorte Online.

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