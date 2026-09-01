Marcos Caetano cobra instalação de iluminação no Parque das Nações

Marcos Caetano cobra instalação de iluminação de academia ao ar livre no Parque das Nações

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O vereador Marcos Caetano (PL) protocolou um requerimento na secretaria da Câmara Municipal de Americana solicitando à prefeitura informações e providências sobre a instalação de iluminação na academia ao ar livre localizada na Avenida Estados Unidos, no bairro Parque das Nações.

No documento, o parlamentar relata que moradores questionaram a possibilidade de instalação de luzes no espaço. “A ausência de iluminação adequada dificulta a utilização dos equipamentos no período noturno e pode comprometer a segurança dos moradores e demais usuários que frequentam o espaço para a prática de atividades físicas”, afirma Marcos.

O autor pergunta no requerimento se existe algum estudo, projeto ou planejamento para a implantação de iluminação no local; se existe a possibilidade de instalação de postes e luminárias adequadas para garantir a segurança dos usuários durante o período noturno; se há previsão para a execução do serviço e qual o prazo estimado. Pergunta ainda quais medidas podem ser adotadas para viabilizar a implantação da iluminação no local.

O requerimento será discutido e votado pelos vereadores em Plenário, durante a sessão ordinária de terça-feira (1) e encaminhado à prefeitura para resposta.

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