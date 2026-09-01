Um casal foi detido na madrugada deste domingo acusado de roubar uma loja no centro de Santa Bárbara d’Oeste. O caso, tratado como furto a estabelecimento comercial, foi registrado pouco depois das 5h do domingo na rua XV de Novembro, no centro da cidade.

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A equipe Cb PM Cunha/Sd PM Lopes atendeu a ocorrência.



Casal Indiciados: E.J.M. /A.C.S.

Policiais militares foram acionados via COPOM para atendimento de furto em andamento em um estabelecimento comercial. Com apoio do CGP II, a equipe abordou um homem e uma mulher, que estavam em posse de dinheiro, uma caixa de música e uma mochila contendo diversas ferramentas.

Foi constatado o arrombamento do cadeado do estabelecimento. Os objetos foram reconhecidos pelo proprietário, que também apresentou imagens do sistema de monitoramento, permitindo a identificação dos autores. A ocorrência foi apresentada no Plantão Policial, onde foi elaborado boletim de ocorrência por furto qualificado. Dois indivíduos foram presos.

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