Judoca de Americana vive temporada de destaque em 2026

Judoca de Americana soma títulos e medalhas e vive temporada de destaque em 2026

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O judoca Igor Zocal, atleta da Associação Desportiva Americanense de Judô (ADAJU)/Secretaria de Esportes de Americana, vem construindo uma temporada de grandes conquistas em 2026. Com títulos estaduais, medalhas em competições nacionais e resultados expressivos em diferentes torneios, o americanense consolida seu nome entre os destaques da modalidade.

A trajetória de Igor no judô começou ainda na infância. Em 2019, aos 9 anos de idade, ele iniciou as aulas da modalidade pela equipe ADAJU. Três anos depois, em 2022, os senseis Edson Catarino e Diego Caixeta observaram seu desenvolvimento nos treinamentos, e o atleta passou a participar de competições de alto rendimento, dando início a uma nova etapa em sua formação esportiva e carreira como judoca.

Desde então, o atleta vem acumulando experiência e resultados importantes. Em 2024, Igor conquistou o título paulista na categoria Sub-15 (-66 kg), resultado que já demonstrava seu potencial e que seria seguido por novas conquistas nos anos seguintes.

Em 2026, o judoca vive sua temporada de maior destaque, com uma trajetória vitoriosa desde os primeiros meses do ano. Em março, Igor foi vice-campeão do Campeonato Brasileiro de Judô e conquistou a medalha de bronze na categoria Cadete Masculino Meio-Médio (-73 kg) da Copa São Paulo de Judô, considerada a maior competição da modalidade na América Latina. Em abril, voltou ao pódio durante o Campeonato Brasileiro Regional, conquistando a medalha de prata na mesma categoria.

Já no mês de maio, Igor alcançou mais um importante resultado ao conquistar o título do Campeonato Paulista de Judô nas categorias Cadete e Júnior, organizado pela Federação Paulista de Judô, em Itapecerica da Serra.

Ainda em maio, faturou a medalha de ouro na categoria Leve durante a fase regional da 41ª edição dos Jogos Abertos da Juventude, resultado que o levou à final estadual da competição. Em junho, na etapa decisiva, disputada em Barretos, o americanense confirmou o favoritismo e conquistou novamente o ouro.

Também em junho, Igor ficou com a terceira colocação no Campeonato Brasileiro Cadete de Judô, principal competição nacional da categoria para atletas de até 17 anos.

Em julho, o judoca voltou a conquistar o ouro, desta vez nos Jogos Regionais, disputados em Itatiba. Igor foi campeão na categoria Leve, para atletas acima de 66 kg e até 73 kg.

A conquista mais recente foi o título da categoria Sub-16 na etapa final estadual dos Jogos Escolares do Estado de São Paulo (JEESP), realizada no último dia 11 de agosto, em Praia Grande. Com o resultado, ele garantiu vaga para a etapa nacional dos Jogos da Juventude, que acontece entre os dias 18 e 22 de outubro, em Foz do Iguaçu.

“Estou muito feliz com tudo o que venho conquistando neste ano. Comecei no judô ainda criança e, desde que passei a competir em alto rendimento, venho trabalhando muito para evoluir. Cada competição exige muito treinamento, dedicação e concentração, e poder ver esse trabalho dando resultado é muito gratificante. O título do JEESP foi muito especial, principalmente por ter garantido a classificação para os Jogos da Juventude. Agora é seguir trabalhando forte para chegar bem preparado para os próximos desafios”, destaca Igor.

Para o sensei Edson Catarino, os resultados refletem a evolução e o comprometimento demonstrados pelo atleta desde o início de sua trajetória. “O Igor vem realizando um trabalho muito sério e consistente. Nós acompanhamos essa evolução desde quando ele começou nas aulas, ainda criança. Com o passar do tempo, foi se desenvolvendo, passou a competir em alto rendimento e hoje colhe os frutos de todo esse processo. Os resultados que conquistou em 2026 são consequência de muito treinamento, disciplina e dedicação”, afirma.

O sensei Diego Caixeta observa a importância do processo de formação do judoca e da sequência de competições para seu desenvolvimento. “É muito importante lembrar que existe todo um processo por trás desses resultados. O Igor começou muito novo, passou pela iniciação, foi ganhando experiência e, em 2022, entrou no alto rendimento. Desde então, vem enfrentando competições cada vez mais fortes e adquirindo maturidade. Ter resultados expressivos em competições estaduais e nacionais demonstra a evolução e a qualidade do trabalho que vem sendo desenvolvido”, ressalta.

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