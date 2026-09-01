Conheça os ganhadores de pesquisa realizada no Roteiro Gastronômico

Conheça os ganhadores de pesquisa turística realizada durante o Roteiro Gastronômico de Americana 2026

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A Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo, divulga nesta segunda-feira (31) o resultado do sorteio de prêmios entre participantes da pesquisa de demanda turística realizada durante a edição de 2026 do Roteiro Gastronômico, promovido na região do Portal Princesa Tecelã nos dias 28, 29 e 30.

A pesquisa contribui para o desenvolvimento de estratégias de planejamento e desenvolvimento do turismo em Americana e para a obtenção e a manutenção do título de MIT (Município de Interesse Turístico).

Quem respondeu a pesquisa online, utilizando o QR Code projetado no palco, concorreu a pares de ingressos para o musical “Tributo Pink Floyd Eclipse”, que será apresentado dia 25 de setembro, às 20h, no Teatro Municipal Lulu Benencase, e a vale-compras do Supermercado São Vicente. (Confira a relação abaixo)

Os vencedores foram avisados do resultado da premiação pelo e-mail cadastrado durante a pesquisa online e quem não recebeu o comunicado pode entrar em contato com a secretaria pelo telefone (19) 3408-4800.

O público também foi abordado por servidores municipais e, ao responder a pesquisa, recebeu um copo térmico personalizado com o logo do evento. Foram entregues, ao todo, 300 copos.

“Além de apoiar os empreendedores locais ao promover a culinária de Americana, o Roteiro Gastronômico inclui a cidade na rota do turismo de gastronomia, transformando nosso município em um destino reconhecido por sua culinária e movimentando a economia. A pesquisa de demanda realizada durante o evento nos permitirá traçar com precisão as rotas para investir ainda mais no desenvolvimento turístico do município”, destacou o secretário de Cultura e Turismo, Vinicius Ghizini.

Confira a relação dos ganhadores:

Ingressos para o musical “Tributo Pink Floyd Eclipse”

Lucas William Rezende

Tatiana Balieiro

Hudson Thadeu Demples

Vale-compras do São Vicente

Fabio Junji Ueda Okuro

Fernanda Aparecida Vecchi

Tatiane Castilho

Monique Rodrigues

João Pedro Silva Amor

Lucas Magalhães Sousa

Yasmin Vieira

Yasmin Marinho Cardoso

Thiago Fernando Vendramini

Evandro Carrenho

Veridiana Aparecida Caetano de Lima

Luis Fernando Ferreira

Cláudio Marzocchi

Walter Veneciano

Cauê Floriano

A edição de 2026 do Roteiro Gastronômico foi realizada pela Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo, com o apoio do Governo do Estado de São Paulo, via Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas, em parceria com a Associação Paulista dos Amigos da Arte (APAA) e do Governo Federal, por meio do Ministério da Cultura. O evento teve produção da Bokme! Produções e parceria das empresas Supermercado São Vicente, FAM (Faculdade de Americana) e Suzano por meio do programa Conexão Cultura.

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