‘CESB de Portas Abertas’ terá Museu Exploratório de Ciências da Unicamp e serviços gratuitos para cães e gatos

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A ciência e o cuidado com os animais estarão entre os destaques da 3ª edição do evento “CESB de Portas Abertas”, promovido pela Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste neste sábado (28), das 9h às 13h, no Centro Ecológico de Santa Bárbara d’Oeste (CESB). A programação gratuita contará com uma atividade interativa do Museu Exploratório de Ciências da Unicamp e uma série de serviços voltados aos tutores de cães e gatos.

Em parceria com o Cepagri (Centro de Pesquisas Meteorológicas e Climáticas Aplicadas à Agricultura), da Unicamp (Universidade de Campinas), o Museu Exploratório de Ciências apresentará uma oficina sobre instrumentos meteorológicos e a importância da coleta de dados para a compreensão do clima e de suas mudanças.

Durante a atividade, os participantes poderão construir seu próprio termoscópio, utilizando materiais recicláveis e de fácil acesso. A experiência permitirá explorar, na prática, como as variações de temperatura provocam a dilatação do ar. Ao final, cada participante poderá levar o instrumento produzido para casa.

Além da oficina, o público poderá conhecer uma estação meteorológica e entender como são realizadas as medições de temperatura e de outras variáveis atmosféricas. A proposta é estimular a curiosidade científica e a reflexão sobre a importância do monitoramento ambiental e das mudanças climáticas.

O Museu Exploratório de Ciências da Unicamp é uma entidade educativa dedicada à difusão e à disseminação científica. Por meio de exposições interativas e oficinas práticas, a instituição busca estimular a curiosidade, a criatividade e a construção do conhecimento a partir da observação e da experimentação.

Serviços gratuitos para cães e gatos

Os tutores que visitarem o CESB também poderão aproveitar os serviços gratuitos oferecidos pelas equipes de Bem-Estar Animal e do Departamento de Vigilância em Zoonoses. A programação inclui orientação veterinária, vermifugação, cadastro para castração e microchipagem de cães e gatos, além de ações de adoção responsável de animais.

As atividades têm como objetivo incentivar os cuidados com a saúde e o bem-estar dos animais, além de contribuir para a guarda responsável e o controle populacional de cães e gatos no município.

A equipe de Zoonoses também promoverá uma estação educativa sobre animais sinantrópicos, abordando seus hábitos, os riscos à saúde pública e as formas de prevenção e controle.

O “CESB de Portas Abertas” terá ainda visitas aos diferentes ambientes do Centro Ecológico, exposições educativas, outras oficinas, apresentação do Canil da Guarda Civil Municipal (GCM), contação de histórias, brinquedos recreativos, distribuição gratuita de pipoca e algodão-doce, feira pet e de artesanato e doação de mudas de espécies nativas, em quantidade limitada.

CESB de Portas Abertas

Dia 28 de novembro (sábado)

Das 9h às 13h

Centro Ecológico de Santa Bárbara d’Oeste (CESB)

Rua da Cachoeira, 1.220, bairro São Joaquim

Entrada gratuita

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