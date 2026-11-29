Morre Sombra, do Programa do Ratinho aos 69

Leia + sobre diversão e arte

O Sistema Brasileiro de Televisão lamenta o falecimento de Alvino Batista Soares, o “Sombra” do Programa do Ratinho. Ele tinha 69 anos e nos deixou hoje, 29, em decorrência de complicações hepáticas.

Radialista, locutor, narrador e repórter, Alvino começou a carreira em rádio no final da década de 70, na cidade em que nasceu – Junqueirópolis – interior do Estado de São Paulo, trabalhando em diversos veículos regionais nas áreas técnicas e artísticas das emissoras.

A voz potente e marcante, o bom humor e a versatilidade chamaram a atenção do apresentador Ratinho, que o convidou para integrar o elenco de seu programa, à época pelas redes CNT e depois Record, onde criou o personagem Sombra.

Na vinda de Ratinho para o SBT, em 1998, Sombra ganhou um set no Programa do Ratinho, em que permanecia atrás de um painel iluminado mantendo sua face misteriosa ao chamar as atrações no palco em um estilo único e peculiar.

Alvino também integrava o programa de rádio Tribuna da Massa, pela Massa FM.

Toda a diretoria do SBT deseja força aos amigos, colegas e familiares de Alvino Batista, agradecendo o período marcante em que integrou os quadros da emissora.

O velório será no Funeral House Pacaembú, na Av. Pacaembú 1396, das 8h ao meio-dia.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP