O Mercado Livre realiza nesta segunda-feira (30) um processo seletivo exclusivo para pessoas com deficiência (PcD), em Sumaré. A seleção acontece das 9h30 às 14h, na Faculdade Anhanguera, localizada na Avenida Eugênia Biancalana Duarte, nº 501, no Jardim Primavera.

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A oportunidade contempla candidatos de Sumaré, Hortolândia e Campinas. A remuneração anunciada é de R$ 2.317, com pacote de benefícios que inclui transporte fretado gratuito, alimentação no local, vale-alimentação de R$ 280, auxílio-creche, convênio médico e odontológico, seguro de vida e acesso ao programa Psicologia Viva.

A iniciativa conta com apoio da Prefeitura de Sumaré, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico (SEDE) e do Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT), além da Faculdade Anhanguera.

Os interessados devem realizar a inscrição pelo link disponibilizado na bio dos canais de divulgação do processo seletivo. A seleção será realizada presencialmente na data e no horário informados.

Serviço Mercado Livre

• O que: Processo seletivo do Mercado Livre para pessoas com deficiência (PcD)

• Data: Segunda-feira, 30 de novembro de 2026

• Horário: Das 9h30 às 14h

• Local: Faculdade Anhanguera

• Endereço: Avenida Eugênia Biancalana Duarte, nº 501, Jardim Primavera, Sumaré

• Salário: R$ 2.317