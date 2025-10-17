Chuva do sábado adia evento de rolimã em Americana

A organização da 9ª edição do Festival de Carrinhos de Rolimã, evento que tem apoio da Prefeitura de Americana, informa que, em razão da previsão de chuva, a programação de sábado (18) está adiada. Todas as atividades serão remanejadas para domingo (19), a partir das 10h, com programação estendida até as 20h.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP

O festival será realizado na Avenida Antônio Pinto Duarte, no trecho entre a Rua São Vito e a Avenida da Saúde, conhecido como “Três Pistas”. A entrada é gratuita, com arrecadação de brinquedos novos para o Fundo Social de Solidariedade.

“Sabemos que o público espera sempre com muito carinho o Festival de Rolimã, então decidimos concentrar tudo em um único dia, com ainda mais segurança para todas as atrações. Vai ser um domingo especial para toda a família, com muita emoção e boas lembranças”, ressaltou Julio Gago, um dos organizadores do evento.

O secretário de Esportes, Márcio Leal, reforçou o compromisso da Prefeitura em garantir a segurança e o bem-estar do público. “A decisão de adiar a programação de sábado foi tomada com responsabilidade, priorizando a segurança dos participantes e visitantes. O domingo será um grande dia, com muita diversão, esporte e solidariedade”.

O evento terá a disputa da final do Circuito Corrida Kids com participação dos oito melhores competidores que se classificaram durante as três etapas anteriores ao longo do ano e contará ainda com exposição de carros, estandes automotivos e artigos de rolimã, ampla área de alimentação com food trucks, espaço kids, estandes de artesanatos e sorteios de brindes exclusivos.

Para as atividades com os carrinhos de rolimã, o uso de capacete e calçados fechados é obrigatório.

Quem organiza o evento de rolimã

Organizado pelos grupos Kamikaze Rolimã e Lasanha Crew, o festival tem apoio da Prefeitura de Americana, por meio das secretarias de Governo, Esportes, Meio Ambiente, Obras e Serviços Urbanos e Comunicação e Tecnologia da Informação, além da Guarda Municipal de Americana (GAMA). Mais informações podem ser obtidas pelo Instagram, em @kamikazerolima.

Leia + sobre esportes