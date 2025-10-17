O governo convidou o pastor Samuel Ferreira, da Igreja Assembleia de Deus Madureira e o deputado Cézinha da Madureira, que atuou na campanha do ministro André Mendonça ao STF, em 2021.

Favorito de Lula à vaga de ministro do Supremo Tribunal Federal, o ministro da Advocacia Geral da União (AGU), Jorge Messias, participou nesta quinta-feira (16), no Planalto, de um encontro do governo com evangélicos.

Madureira na região

O deputado Cezinha e a igreja possuem forte influência na região. Tanto em Americana como em Sumaré, Santa Bárbara e Nova Odessa a igreja e o deputado têm entrada forte nos governos e Câmaras municipais.

Entregaram ao presidente a Bíblia do Culto do Ministro e a edição de ouro do Centenário de Glória da Igreja. Oraram pelo Brasil e pelo presidente!, escreveu a ministra Gleisi Hoffman, presente na reunião.

