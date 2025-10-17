Uma ação de fiscalização da Anvisa determinou a proibição de oito produtos de Cannabis da empresa norte-americana Golden CBD Plus – EUA . Com isso, a empresa não pode mais comercializar e nem divulgar os produtos.

Veja os itens que foram proibidos:

Sleep – Golden Nano CBD/CBG/CBN 2.000mg/30ml (todos os lotes).

(todos os lotes). Canabidiol Golden CBD Plus 200mg/ml (todos os lotes).

(todos os lotes). Neurogenic CBD/CBG/CBC 2.000mg/30ml (todos os lotes).

(todos os lotes). Painkiller – Golden Nano CBD/CBG 2.000mg/30ml (todos os lotes).

(todos os lotes). Anti-Anxiety Golden Nano CBD/CBG/CBC 2000mg/30ml (todos os lotes).

(todos os lotes). T-Immune – Golden Nano CBD/CBG/CBC/CBN/CBDA 1.500mg/30ml (todos os lotes).

(todos os lotes). Todos os Produtos da Marca Golden CBD+ Nanotech (todos os lotes).

(todos os lotes). Todos os Produtos da Marca Golden CBD Plus (todos os lotes).

Os produtos estavam sendo vendidos e divulgados sem registro ou autorização da Anvisa. Além disso, os itens são fabricados por empresa que não possui Autorização de Funcionamento da Agência para produzi-los.

Tirzepatida

A ação fiscal da Anvisa também atingiu todos os lotes do medicamento Tirzepatida T.G.5 , de empresa não identificada, e proibiu a sua comercialização, a sua distribuição, a sua fabricação, a sua importação, a sua propaganda e o seu uso. Conforme determina a medida, o produto deve ser apreendido.

Além de ter origem desconhecida, o medicamento está sendo divulgado sem registro, notificação ou cadastro na Agência.

Além da Cannabis, Jane Alves

A Jane Alves Shape Caps Ltda . foi outra empresa que teve seus medicamentos proibidos pela Anvisa. Sendo assim, a empresa não pode mais comercializar, distribuir, fabricar, importar, divulgar e fazer uso dos produtos. Da mesma forma, uma ordem de apreensão foi estabelecida pela Agência.

Os medicamentos também são produzidos por empresa não identificada e estão sendo divulgados sem registro, notificação ou cadastro.

Confira os produtos que foram proibidos:

Shape Turbo (todos os lotes).

(todos os lotes). Shape Caps (todos os lotes).

(todos os lotes). Detox Bitlife (todos os lotes).

(todos os lotes). Black Turbo – Marca Bitlife (todos os lotes).

(todos os lotes). Desejo Turbo Feminino – Marca Bitlife (todos os lotes).

(todos os lotes). Desejo Turbo Masculino – Marca Bitlife (todos os lotes).

As medidas foram publicadas nesta quarta-feira (15/10), no Diário Oficial da União.

