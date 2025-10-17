Uma ação de fiscalização da Anvisa determinou a proibição de oito produtos de Cannabis da empresa norte-americana Golden CBD Plus – EUA . Com isso, a empresa não pode mais comercializar e nem divulgar os produtos.

Veja os itens que foram proibidos:

  • Sleep – Golden Nano CBD/CBG/CBN 2.000mg/30ml (todos os lotes).
  • Canabidiol Golden CBD Plus 200mg/ml (todos os lotes).
  • Neurogenic CBD/CBG/CBC 2.000mg/30ml (todos os lotes).
  • Painkiller – Golden Nano CBD/CBG 2.000mg/30ml (todos os lotes).
  • Anti-Anxiety Golden Nano CBD/CBG/CBC 2000mg/30ml (todos os lotes).
  • T-Immune – Golden Nano CBD/CBG/CBC/CBN/CBDA 1.500mg/30ml (todos os lotes).
  • Todos os Produtos da Marca Golden CBD+ Nanotech (todos os lotes).
  • Todos os Produtos da Marca Golden CBD Plus (todos os lotes).

Os produtos estavam sendo vendidos e divulgados sem registro ou autorização da Anvisa. Além disso, os itens são fabricados por empresa que não possui Autorização de Funcionamento da Agência para produzi-los.

Tirzepatida

A ação fiscal da Anvisa também atingiu todos os lotes do medicamento Tirzepatida T.G.5 , de empresa não identificada, e proibiu a sua comercialização, a sua distribuição, a sua fabricação, a sua importação, a sua propaganda e o seu uso. Conforme determina a medida, o produto deve ser apreendido.

Além de ter origem desconhecida, o medicamento está sendo divulgado sem registro, notificação ou cadastro na Agência.

Além da Cannabis, Jane Alves 

Jane Alves Shape Caps Ltda foi outra empresa que teve seus medicamentos proibidos pela Anvisa. Sendo assim, a empresa não pode mais comercializar, distribuir, fabricar, importar, divulgar e fazer uso dos produtos. Da mesma forma, uma ordem de apreensão foi estabelecida pela Agência.

Os medicamentos também são produzidos por empresa não identificada e estão sendo divulgados sem registro, notificação ou cadastro.

Confira os produtos que foram proibidos:

  • Shape Turbo (todos os lotes).
  • Shape Caps (todos os lotes).
  • Detox Bitlife (todos os lotes).
  • Black Turbo – Marca Bitlife (todos os lotes).
  • Desejo Turbo Feminino – Marca Bitlife (todos os lotes).
  • Desejo Turbo Masculino – Marca Bitlife (todos os lotes).

As medidas foram publicadas nesta quarta-feira (15/10), no Diário Oficial da União.

