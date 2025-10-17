“Os 3 Porquinhos” é a atração de domingo no Teatro Municipal de Americana

Leia + sobre diversão e arte

O Teatro Municipal Lulu Benencase, em Americana, recebe neste domingo (19), às 15h, o espetáculo de teatro infantil “Os 3 Porquinhos”, um dos mais famosos clássicos infantis que ganha os palcos em uma produção da Ceart Produtora, concebida para proporcionar às crianças a partir de 2 anos de idade um momento único e inesquecível de magia e encantamento. Os ingressos variam de R$ 15,00 a R$ 50,00 e podem ser adquiridos no site ingressodigital.com. A classificação indicativa é livre.

O espetáculo conta a história dos irmãos Prático, Cícero e Heitor, três porquinhos que decidem construir, cada qual à sua maneira, uma casinha para morar. A confusão é armada quando o Lobo Mau, com seus memoráveis e ridículos disfarces, começa a rondar a floresta, e cada porquinho passa a perceber a consequência do resultado de suas escolhas.

Espetáculo

“É muito especial receber um espetáculo tão querido pelas crianças e suas famílias. Produções como essa despertam o interesse pela arte e pela cultura desde cedo, proporcionando momentos de aprendizado, diversão e encantamento para todos”, destacou o secretário de Cultura e Turismo, Vinicius Ghizini.

A produção foi adaptada para os palcos por Benê Silva, profissional com mais de 40 prêmios na área de teatro para crianças e que assina a direção dos dois maiores sucessos de público do segmento. Com texto musicado, a montagem mantém a essência de um dos mais famosos clássicos infantis, originário do conto de Joseph Jacobs e popularizado por Walt Disney.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP