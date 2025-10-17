Um homem detido com mais de 1 mil porções de droga acabou sendo liberado esta quinta-feira em Santa Bárbara d’Oeste. Ele foi detido pela equipe da Polícia Militar, composta pelo 2° Sgt PM Machado, Cb PM Guimarães, Cb PM Casimiro, Cb PM Morais, com apoio dos Sd PM Assis e Sd PM Júnior.

O time realizou uma ação que resultou na apreensão de grande quantidade de drogas no Parque do Lago na manhã desta quinta-feira (16). O patrulhamento preventivo era feito na rua Victorio Padoveze.

Os policiais visualizaram um homem saindo de uma área de mata. Ao perceber a presença da equipe, o suspeito correu em direção à avenida Lázaro Gonçalves de Oliveira, sendo acompanhado e abordado.

Total passa de mais de 1 mil porções

Na busca pessoal, nada de ilícito foi encontrado, porém, ao retornarem ao local de onde o indivíduo havia saído, os agentes localizaram uma mochila preta contendo 245 porções de maconha, 364 porções de crack e 508 porções de cocaína.

O caso foi apresentado no 3° Distrito Policial de Santa Bárbara d’Oeste, onde foi elaborado boletim de ocorrência por averiguação de tráfico de drogas. O rapaz foi ouvido e liberado.

