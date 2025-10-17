Parque Ecológico de Americana recebe 3,7 mil visitantes em celebração

Leia + sobre diversão e arte

O Parque Ecológico Municipal “Engenheiro Cid Almeida Franco” – Zoo Americana completou 41 anos de atividades no último domingo (12). Com uma programação especial de aniversário, 3.707 visitantes passaram pelo parque ao longo do dia.

As atrações comemorativas incluíram ações ambientais e educativas, exposição sobre alimentação dos animais e enriquecimento ambiental, atividades de pintura e caça-palavras para crianças e apresentação da Cia Tramp de Palhaços.

O Núcleo de Educação Ambiental (NEA) do Parque promoveu uma atividade educativa sobre o tema “Bem-estar animal através da alimentação e do enriquecimento ambiental”, voltada a crianças a partir de 5 anos.

Houve também uma exposição sobre a alimentação diária dos animais e atividades de pintura e caça-palavras com o tema “Importância da Conservação dos Biomas Brasileiros”, abordando o Cerrado, o Pantanal, a Mata Atlântica e a Amazônia, com exemplos de espécies mantidas sob os cuidados do Zoo e que habitam originalmente esses ambientes.

41 anos

“A programação de aniversário do Parque Ecológico foi especialmente elaborada para celebrar os 41 anos de inauguração do espaço. E a população atendeu nosso convite e veio comemorar conosco, além de aprender sobre temas importantes que envolvem a vida animal”, destacou o secretário de Meio Ambiente, Fábio Renato de Oliveira.

A programação contou ainda com a apresentação da “Charanga da Tramp”, da Cia Tramp de Palhaços, atividade que integrou o Festival Americana Mostra 2025, com o apoio da Secretaria de Cultura e Turismo.

“Diariamente, são preparadas cerca de 200 bandejas de alimentos, distribuídas nos 95 recintos de exposição para as 100 espécies atualmente mantidas no espaço. Há ainda o trabalho de enriquecimento ambiental, que oferece aos animais constantes oportunidades de estímulo e descoberta, fundamentais para a saúde física e mental deles”, explicou a coordenadora do NEA, bióloga Silvia Maria de Campos Machado Ortolano.

Inaugurado em 1984, o Parque Ecológico está localizado na Avenida Brasil, nº 2.525, e ocupa uma área de 120 mil metros quadrados. O zoológico abriga cerca de 400 animais, entre répteis, aves e mamíferos, de aproximadamente 100 espécies diferentes — 80% delas pertencentes à fauna brasileira, incluindo espécies ameaçadas de extinção.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP