Com Omar, MDB se reúne de olho em 24

O clima entorno de Omar é de candidatura pra 2024

O MDB de Americana fez este sábado sua convenção municipal. Os objetivos era atrair novos filiados, consolidar nomes que devem comandar o partido para as eleições do ano que vem e agitar o nome do ex-prefeito Omar Najar (2015-2020).

A reunião estava prevista para acontecer entre 9h e 12h e teve um ON animado. Pouca gente, mas com aparência de muita animação. No ambiente, a certeza era que Najar vem candidato a prefeito ano que vem.

SEM JR DIAS E GAGO– Duas ausências sentidas foram a do vereador Jr Dias, o mais votado da cidade em 2020 e pupilo de Omar, e de seu suplente Júlio Gago. Nenhum funcionário comissionado da prefeitura foi visto no evento.

