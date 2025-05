Comércio Brasil EUA cresce 9,4% no ano

A mais recente edição do Monitor do Comércio Brasil–EUA revela que a corrente de comércio bilateral (exportações mais importações) alcançou US$ 27,2 bilhões no acumulado até abril — um crescimento de 9,4% em relação ao mesmo período de 2024 e o maior valor já registrado para o quadrimestre.

O resultado reflete a resiliência da relação econômica entre Brasil e Estados Unidos. As exportações brasileiras somaram US$ 13,1 bilhões (alta de 3,7%), enquanto as importações atingiram US$ 14,1 bilhões (crescimento de 14,6%), gerando um saldo negativo de US$ 1 bilhão para o Brasil no período.



Exportações brasileiras crescem em abril

Em abril, o Brasil exportou US$ 3,6 bilhões para os EUA, um crescimento de 21,9% em relação a abril de 2024. O aumento foi puxado pela alta nos embarques de produtos como carne bovina, suco de laranja, aeronaves e café na torrado, entre outros.

“O desempenho positivo das exportações brasileiras pode ser explicado pelo crescimento nas vendas de produtos em que o Brasil possui liderança mundial, aliado à alta nos preços internacionais e uma provável antecipação de pedidos por parte de importadores diante do cenário de mudanças tarifárias dos EUA”, afirma Abrão Neto, presidente da Amcham Brasil.

Futuro do comércio demanda monitoramento

A Amcham reforça que os dados de abril ainda não permitem avaliar plenamente os impactos dos recentes aumentos tarifários nos EUA, sendo necessário acompanhar os próximos meses para entender seus efeitos no comércio bilateral. “Construir um ambiente comercial mais previsível e ancorado no diálogo é essencial para que a parceria Brasil–EUA continue gerando valor, inovação e empregos”, conclui Abrão Neto.

