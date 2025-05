O vereador Dr. Wagner Rovina (PL) reuniu-se nesta quinta-feira (22) com a diretora-superintendente da Fusame, Lilian Godói, o secretário-adjunto de Saúde, Fábio Joner, e o diretor geral da Santa Casa de Misericórdia de Chavantes, Rui Vicente dos Santos, para discutir melhorias na gestão do Hospital Municipal “Dr. Waldemar Tebaldi”.

Durante o encontro, foram apresentadas e discutidas diversas demandas urgentes relacionadas ao funcionamento do hospital, como atendimento no setor de serviço social, reposição de materiais hospitalares, disponibilidade de medicamentos e reclamações registradas pela ouvidoria.

“Estamos acompanhando de perto as necessidades do Hospital Municipal e ouvindo as demandas da população. Nosso compromisso é atuar com responsabilidade e firmeza na busca por soluções que garantam um atendimento digno, humanizado e eficiente à comunidade de Americana. A saúde é uma prioridade e estaremos vigilantes quanto às ações da gestão”, afirmou o parlamentar.

Dr. Rovina destacou, ao final da reunião, ainda que novas visitas técnicas serão realizadas para fiscalizar a evolução das melhorias. “Nosso gabinete continuará atento às necessidades da unidade e manterá o acompanhamento das medidas adotadas pela OS Chavantes, em articulação com a secretaria de Saúde”, concluiu.