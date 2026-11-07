A Prefeitura de Nova Odessa publicou a abertura de inscrições para o novo concurso público da Guarda Civil Municipal (GCM). Estão sendo disponibilizadas, segundo o Diário Oficial desta sexta-feira (06), seis vagas para candidatos dos sexos masculino e feminino. Os interessados têm até o dia 7 de dezembro para se inscrever no site Avança SP (www.avancasp.org.br).

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP

Para concorrer, os candidatos devem possuir o Ensino Médio completo e Carteira Nacional de Habilitação (CNH) na categoria B. O salário-base inicial é de R$ 3.336,58, com carga horária de 40 horas semanais ou regime de plantão 12×36, a depender das necessidades da Secretaria Municipal de Segurança Pública.

Concurso

A coordenadora do Setor de Recursos Humanos da Prefeitura, Giuliana Santos, destacou a importância do processo seletivo para o município. “Este concurso é uma excelente oportunidade para quem busca estabilidade e deseja contribuir diretamente para o bem-estar e a proteção da nossa população. Estamos estruturando o processo para selecionar profissionais capacitados e comprometidos com a segurança pública de Nova Odessa”, diz.

A primeira etapa do processo seletivo será a prova escrita, agendada para o dia 31 de janeiro de 2027. Após a divulgação dos classificados nesta fase teórica, os candidatos aprovados serão convocados para o Teste de Aptidão Física (TAF). Na sequência, com a homologação, a Municipalidade providenciará o necessário para promover o curso de formação e autorizar o provimento das seis vagas.

Leia + sobre economia, emprego e mercado