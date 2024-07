Condomínios de Americana já podem contar com conta de energia mais barata

Os condomínios de Americana e de outras cidades atendidas pela CPFL no interior de São Paulo, já têm acesso aos serviços da Electy.

A startup, pioneira no marketplace de energia renovável no Brasil, amplia seus horizontes e foca no projeto batizado de Condomínio Verde que está revolucionando a forma como os condomínios consomem luz. O foco central é proporcionar melhorias significativas na qualidade de vida dos moradores e uma considerável economia mensal nos custos de energia elétrica, que pode chegar a 20%. Com o objetivo de conectar pessoas à energia renovável, este projeto permite que os condomínios e seus residentes escolham suas próprias fontes de energia limpa, fortalecendo práticas sustentáveis e reduzindo despesas. O próprio condomínio pode contratar o serviço com autonomia.

A iniciativa oferece energia proveniente de usinas de energia renovável parceiras, que fazem parte de um sistema de geração de energia distribuída que é gerada perto do ponto de consumo, aumentando a eficiência e reduzindo perdas na transmissão.

“Queremos garantir que todos possam se beneficiar das vantagens da energia renovável, não apenas em termos de sustentabilidade, mas também em economia”, destaca Paula Misan Klajnberg, co-fundadora da Electy.

Os benefícios vão além da economia financeira. A escolha de fontes de energia limpa de forma 100% digital e descomplicada contribui para a redução de emissão de carbono dos condomínios, promovendo um ambiente mais saudável e sustentável. Os moradores, ao adotarem práticas mais conscientes e ecológicas, também se tornam parte de uma comunidade que valoriza e protege o meio ambiente.

“A liberdade de escolher a própria fonte geradora de energia limpa não só fortalece as práticas sustentáveis, mas também proporciona uma economia real na conta de luz dos moradores. É um ganho duplo: para o bolso e para o meio ambiente”, comenta o Vicente Camillo, co-fundador da Electy.

O Condomínio Verde não é apenas uma iniciativa de eficiência energética, mas também um movimento para transformar a relação das pessoas com o consumo de energia. Ao promover o uso de energia renovável e distribuída, o projeto cria um impacto positivo tanto econômico quanto ambiental, estabelecendo um novo padrão de vida sustentável para os moradores.

Em resumo, o projeto Condomínio Verde é uma solução inovadora que une economia e sustentabilidade, melhorando a vida das pessoas e contribuindo para um futuro mais verde e eficiente. A adesão a essa iniciativa representa um passo importante para condomínios que desejam fazer a diferença na preservação do meio ambiente e na redução de custos energéticos.

Electy

Em menos de dois anos de operação, a Electy já se estabeleceu como líder na cobertura de energia mais barata e limpa no Brasil. O propósito da startup é conectar pessoas à energia renovável, tornando-a acessível para todos os consumidores. Como o primeiro marketplace de energia renovável do país, a Electy conecta diretamente consumidores a geradores de energia renovável, promovendo uma transformação significativa no setor energético brasileiro. Atuando em Geração Distribuída e Mercado Livre, a startup oferece as melhores ofertas de energia para residências e empresas sem necessidade de investimentos. A empresa foi reconhecida como “Startup de Impacto” pelo Web Summit em 2024 pelo segundo ano consecutivo, onde também se destacou no Women in Tech pelo Banco do Brasil e pela Vibra Energia.

Em apenas um ano e meio de operação, a Electy já possibilita que seus clientes economizem mais de R$ 15 milhões/ano em suas contas de energia e a neutralização de 100 mil toneladas de CO2, o que equivale ao plantio de 5 milhões de árvores.

