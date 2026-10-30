Conselho da Mulher Empreendedora e da Cultura é lançado em Sumaré

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A ACIAS (Associação Comercial, Industrial e Agropecuária de Sumaré) realizou na manhã desta quarta-feira (28/10) o lançamento do CMEC (Conselho da Mulher Empreendedora e da Cultura) de Sumaré. O evento ocorreu durante o café promovido em apoio à Campanha Outubro Rosa, na ACIAS, e reuniu empreendedoras de diversos segmentos, além de instituições do terceiro setor.

O CMEC é uma rede de articulação, liderança e apoio ao empreendedorismo feminino e à economia criativa do Brasil e está presente em todos os estados brasileiros, além do Distrito Federal. Na região, Nova Odessa é uma das cidades que já contam com o programa.

Durante o lançamento, Selma Koshoji, presidente da ACIAS, destacou a importância de apoiar o empreendedorismo feminino. “O CMEC chega para contribuir e fortalecer as mulheres empreendedoras de Sumaré. É um novo serviço que será oferecido por meio da ACIAS com o objetivo de colaborar com tantas mulheres que empreendem, se dedicam à família e também participam de causas sociais importantes no município”, comentou Selma.

O CMEC está ligado à ACSP (Associação Comercial de São Paulo), à FACESP (Federação das Associações Comerciais do Estado de São Paulo), e à CACB (Confederação das Associações Comerciais do Brasil).

De acordo com o Conselho, o Brasil conta hoje com mais de 10 milhões de mulheres à frente de negócios. Networking de qualidade, mentorias, cursos e representatividade que dá voz aos negócios femininos são alguns dos benefícios que o programa oferece.

Após a apresentação sobre o funcionamento do trabalho desenvolvido pelo CMEC, e como ele pode influenciar positivamente na vida das mulheres, todas as empreendedoras que participaram do evento na ACIAS tiveram a oportunidade de apresentar e divulgar seus negócios e serviços.

O próximo passo para formalizar a criação do CMEC será a definição dos nomes das mulheres que irão compor a diretoria do Conselho. A participação no Conselho é aberta a todas as mulheres interessadas e para fazer parte basta ser associada à ACIAS.

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