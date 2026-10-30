O Centro de Memória Afroamericanense Dionyzio de Campos, anexo ao Museu Salto Grande recebe, no sábado (31), o evento “Primavera Delas — Cultura, Território e Pertencimento”, a partir das 10h. A entrada é gratuita.

O encontro, na Avenida Nicolau João Abdalla, 5260, Salto Grande, propõe o diálogo sobre as relações entre cultura, território e pertencimento a partir das experiências e vivências das participantes. Estão confirmadas as presenças de Mara Ester, curadora da Exposição Sapatos Vermelhos; Simone Borro, do Instituto Colméia Atípica Damaris Borro; Meire Rosa, da Associação de Doulas de Americana, e Patricia Tita Lima, do Ponto de Cultura Candeeiro.

O “Primavera Delas” é produzido pelo Ponto de Cultura Associação de Capoeira Motta & Cultura Afro.

“O Centro de Memória Dionyzio de Campos instituído durante a administração Chico Sardelli e Odir Demarchi segue ativo, com uma série de encontros culturais como este, que terá partilha de histórias, memórias, saberes para propor a reflexão sobre os espaços ocupados e os vínculos construídos”, destacou o secretário de Cultura e Turismo, Vinicius Ghizini.