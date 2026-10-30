Gualter Amado apresenta emenda para motoboys

Gualter Amado apresenta emenda impositiva propondo criação de espaço de apoio para motoboys em Americana

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O vereador Gualter Amado (PDT) protocolou uma emenda impositiva ao projeto de lei nº 106/2026, que trata do orçamento municipal para 2027, destinando o valor de R$ 123.263,15 para viabilizar a implantação de um ponto de apoio a motoboys em Americana.

A proposta destina os recursos à secretaria municipal de Meio Ambiente e, segundo o parlamentar, busca oferecer melhores condições de descanso, proteção e apoio aos profissionais que trabalham com entregas por motocicleta. A iniciativa também pretende contribuir para a organização da permanência desses profissionais e do estacionamento de motocicletas, preservando a circulação de pedestres.

A estrutura prevista no plano de trabalho inclui cobertura, fechamentos laterais, banheiro acessível, iluminação, tomadas e pontos para recarga de celulares, além de bancos, mesa de apoio, lixeiras e sinalização.

“Os motoboys desempenham um papel importante na economia e na rotina da nossa cidade, enfrentando diariamente sol, chuva e longas jornadas de trabalho. A proposta é oferecer um espaço digno, com estrutura básica para descanso e apoio, reconhecendo a importância desses profissionais e contribuindo para melhores condições de trabalho”, destaca Gualter.

A Praça Divino Salvador foi indicada como referência inicial para o estudo de implantação. A definição do local, entretanto, dependerá de vistoria e avaliação técnica da prefeitura, incluindo a verificação da disponibilidade da área, das condições de acessibilidade e das demais exigências necessárias à execução.

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