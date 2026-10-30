Corrida de rua- A Unidade de Transportes e Sistema Viário (Utransv) da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos (Sosu) informa alterações no trânsito em vias públicas dos bairros Jardim Terramérica e Parque Universitário neste sábado (31), das 17h às 19h30, por conta da realização da 10ª edição da Corrida São Vicente Uaçaí Night Run, evento que conta com o apoio da Prefeitura de Americana.

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Neste período, serão interditados trechos das avenidas Padre Oswaldo Vieira de Andrade, Giaconda Cibin, de Cillo e Professora Fanny Olivieri, além da Rua Professora Wilma Lenzi Tombi.

Corrida e segurança

O objetivo é garantir a segurança dos participantes da prova, dos motoristas e da população. São esperados mais de 3.300 participantes.

A organização da prova informou que também disponibiliza informações na plataforma Waze para facilitar a consulta automática das vias bloqueadas e oferecer sugestões de caminhos alternativos em tempo real.