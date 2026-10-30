Gang rouba comércio mas Gama age rápido e pega os 6

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Ação ocorreu na manhã desta sexta-feira (30) e envolve garrafas, tampas plásticas e componentes de equipamentos industriais.

A Guarda Municipal de Americana (GAMA) está atendendo, na manhã desta sexta-feira (30), uma ocorrência envolvendo a localização de materiais pertencentes a uma empresa do município. Seis indivíduos foram identificados e encaminhados à Central de Polícia Judiciária (CPJ), onde a ocorrência está em andamento.

A ação teve início após a equipe receber informações sobre um indivíduo que estaria transportando grande quantidade de garrafas plásticas nas proximidades da Rodovia Luiz de Queiroz (SP-304).

Durante as diligências, os agentes localizaram outros indivíduos transportando sacos com garrafas e tampas plásticas. Na sequência, a equipe identificou o estabelecimento de onde os materiais teriam sido retirados.

No local, o subinspetor Roque surpreendeu um indivíduo desmontando componentes metálicos de equipamentos industriais, incluindo estruturas acopladas a mangueiras e esteiras utilizadas em máquinas.

O vigilante responsável pela segurança do estabelecimento reconheceu os materiais como pertencentes à empresa Pavan e Zanetti e informou que as garrafas e tampas plásticas teriam sido furtadas naquela data.

Os seis indivíduos e os materiais localizados foram apresentados à autoridade policial de plantão, que avaliará os fatos e adotará as providências cabíveis.

A ocorrência permanece em andamento.

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