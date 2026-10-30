Talitha De Nadai pede informações sobre contêineres destinados a coleta seletiva

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A vereadora Talitha De Nadai (PDT) protocolou um requerimento na secretaria da Câmara Municipal de Americana solicitando informações da prefeitura sobre contêineres destinados à coleta de materiais recicláveis no município.

Segundo a parlamentar, a iniciativa foi motivada após moradores relatarem sobre a situação dos recipientes instalados na Praça Luiz de Boni, no cruzamento com a Rua Ibirapuera. De acordo com os relatos recebidos, os contêineres ficam frequentemente lotados e não conseguem atender à demanda. Com isso, materiais recicláveis e lixo comum acabam sendo deixados em frente aos recipientes, acumulando-se na praça e até mesmo na calçada do outro lado da rua

Talitha destaca que o acúmulo de resíduos em espaços públicos pode comprometer a limpeza, a organização e as condições de utilização desses locais, além de prejudicar o descarte adequado dos materiais recicláveis.

No requerimento, a vereadora questiona qual a periodicidade de retirada dos materiais depositados nos contêineres da Praça Luiz de Boni e se a prefeitura possui registros de reclamações relacionadas ao transbordamento dos recipientes.

A parlamentar também solicita a relação de todos os pontos de coleta de recicláveis existentes em Americana, com seus respectivos endereços, e questiona se há estudos sobre a demanda em cada região da cidade.

Outro ponto abordado é a possibilidade de ampliar o número de locais de descarte, especialmente em áreas onde a quantidade de materiais supera a capacidade dos contêineres disponíveis. Talitha também pergunta se é possível aumentar a frequência da coleta nos pontos com maior volume de resíduos e qual canal os moradores podem utilizar para comunicar situações de transbordamento.

“Nosso objetivo é entender como está organizado esse serviço e verificar se a estrutura disponível atende à demanda da população. Quando os contêineres ficam cheios e os resíduos se acumulam do lado de fora, é necessário avaliar se a frequência da coleta é suficiente e se há necessidade de ampliar a capacidade de atendimento”, destaca a vereadora.

O requerimento será discutido e votado pelos vereadores em Plenário durante a sessão ordinária de terça-feira (3). Se aprovado será encaminhado ao Poder Executivo para resposta.

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