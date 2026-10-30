Juca Jazz Festival celebra 10 anos com dois dias em Americana

Juca Jazz Festival celebra 10 anos com dois dias de música e cultura em Americana

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O Juca Jazz Festival 2026 encerra as comemorações dos dez anos do movimento Juca Jazz com dois dias de música e diversas expressões artísticas em Americana, no interior paulista. O evento acontece nos dias 28 e 29 de novembro, sábado e domingo, das 10h às 20h, na Praça José Rampazzo, no Jardim São Paulo, com entrada gratuita.

Após circular por cinco cidades em 2025 e participar novamente do Dia Internacional do Jazz, em abril deste ano, o movimento chega ao encerramento de uma década de atividades ininterruptas, consolidando sua presença no calendário cultural da Região Metropolitana de Campinas.

Ao longo de sua trajetória, o Juca Jazz passou por sete cidades paulistas e construiu um espaço de valorização da música instrumental, do jazz e de outras manifestações culturais, aproximando artistas e público em apresentações de acesso gratuito.

“É um movimento musical de relevância, resistência e resiliência, que abre espaço para novos e consagrados artistas apresentarem seus trabalhos e oferece ao público a oportunidade de conhecer e apreciar apresentações de alto valor cultural”, afirma Juarez Godoy, idealizador e produtor do Juca Jazz.

Entre as atrações musicais confirmadas estão Funk Como Le Gusta, Ieda Cruz, Laércio Ilhabela, Carlos Lima e a estreia de Eusébio e O Banzo. A programação também contempla dança, circo, capoeira, maracatu, artesanato, literatura e gastronomia, ampliando a experiência cultural oferecida ao público.

A arte utilizada no cartaz do Juca Jazz Festival é uma obra da premiada artista plástica Cristina Pollesel. Suas cores e movimentos dialogam com o espírito alegre do festival e traduzem a liberdade criativa e a diversidade que caracterizam o jazz.

O Juca Jazz Festival 2026 é realizado com recursos do ProAC — Programa de Ação Cultural do Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas. A iniciativa promove a democratização do acesso à cultura por meio da entrada gratuita e de medidas de acessibilidade.

O festival tem apresentação dos Supermercados São Vicente. Patrocínio de Fitas Progresso Clube de Artesanato e Kalango Cervejaria. Apoio institucional da Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo. A produção é de Juarez Godoy Arte e Cultura e Juca Jazz.

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SERVIÇO

Juca Jazz Festival 2026 — 10 anos

Data: 28 e 29 de novembro de 2026, sábado e domingo

Horário: das 10h às 20h

Local: Praça José Rampazzo, Jardim São Paulo, Americana (SP) Google Maps

Entrada: gratuita

Ação solidária: o público é convidado a contribuir com a doação voluntária de 1kg de alimento, destinado ao Fundo Social de Solidariedade de Americana.

Programação e informações: Instagram @jucajazz.

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