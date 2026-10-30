Serviços essenciais funcionam normalmente em Americana durante ponto facultativo e feriado

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Os serviços da Prefeitura de Americana considerados essenciais, como limpeza pública, atendimento médico de urgência e segurança pública, funcionam normalmente durante o ponto facultativo em comemoração ao Dia do Servidor Público, nesta sexta-feira (30), e no feriado do Dia de Finados, na segunda-feira (3).

Os serviços administrativos têm expediente até esta quinta (29) e serão retomados na terça-feira (3). A população pode abrir protocolos e requerimentos de serviços, 24 horas por dia, pelo site da Prefeitura, em www.americana.sp.gov.br, clicando no ícone “Americana Inteligente”.

Confira o que abre e fecha nos próximos dias:

– Paço Municipal: Fechado;

– Departamento de Água e Esgoto: Atende emergências todos os dias pelo telefone 0800-012-3737; WhatsApp (19) 98100-4714, das 8h às 22h;

– Biblioteca Municipal: Fechada;

– Parque Ecológico: Aberto sexta-feira, sábado e domingo. Segunda-feira o local está fechado para manutenção.

– Jardim Botânico: Aberto todos os dias, das 6h às 20h;

– Parque Natural “Nilton Pinto Duarte”: Aberto normalmente todos os dias;

– Centro Cívico: Pista de atletismo aberta todos os dias, até as 22h. Entrada pela Rua Bahia;

– Farmácia Central: Fechada.

– Pronto Socorro do Hospital Municipal: Funciona normalmente 24 horas;

– Pronto Atendimento do Antônio Zanaga: Funciona normalmente 24 horas;

– UPA São José: Funciona normalmente 24 horas;

– UPA Dona Rosa: Funciona normalmente 24 horas;

– Unidades Básicas de Saúde: Fechadas.

– Centro de Controle de Zoonoses: Mantém uma equipe de plantão, das 7h às 16h, para o recolhimento de animais (cães e gatos) mortos, doentes ou feridos que se encontrem nas vias públicas. Nas residências, são recolhidos apenas animais mortos. O telefone para contato é (19) 3467-1187;

– CEO (Centro de Especialidades Odontológicas): Plantão odontológico disponível todos os dias, das 8h às 12h;

– Guarda Municipal: Atendimento 24 horas todos os dias. A população pode ligar no telefone 153;

– Coleta de lixo domiciliar: Será realizada normalmente;

– Coleta seletiva: Não será realizada somente na segunda-feira. Nos outros dias, ocorre normalmente;

– Ecopontos: Fechados apenas na segunda-feira e abertos nos demais dias;

– Praças de Esportes: As praças dos bairros Nova Americana e Jardim Ipiranga ficarão com os portões abertos para que a população utilize os equipamentos externos, como campos de areia e brinquedos. Os ginásios estarão fechados. As demais Praças de Esportes permanecerão fechadas;

– Assessoria de Imprensa: Atendimento de plantão.

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