O Complexo Esportivo Santa Luiza-Triunfo avança e já conta com quadras, minicampo, cantina e vestiários; espaço também receberá pista de caminhada e Atletismo, iluminação em LED e câmeras de monitoramento

As obras do Complexo Esportivo Santa Luiza-Triunfo seguem em ritmo acelerado e já transformam a área verde localizada entre as ruas Irineu José Bordon e Maximiliano Dalmedico em um dos maiores espaços públicos de convivência e lazer de Nova Odessa.

Entre as estruturas já concluídas estão cantina, vestiários com sanitários, minicampo de futebol com grama sintética, quadra de basquete 3×3 (areninha) e uma das duas quadras de vôlei de areia previstas no projeto. A segunda quadra está em fase de construção.

As equipes trabalham agora na instalação da iluminação em LED, conclusão do calçamento, disponibilização de bebedouros, além da construção de uma pista de caminhada e duas raias de Atletismo com 200 metros de extensão, etapas que irão complementar as benfeitorias do novo espaço.

O projeto está sendo custeado com recursos de emendas parlamentares que totalizam R$ 1,7 milhão, destinadas pelos deputados federais Jonas Donizette (R$ 1 milhão), Alexandre Leite (R$ 500 mil) e Jilmar Tatto (R$ 200 mil).

Alternativa

“Quando concluído, o Complexo Esportivo Santa Luiza-Triunfo será uma excelente alternativa para atividades esportivas, recreação, convivência e eventos comunitários, ampliando as opções de lazer e qualidade de vida para toda a comunidade”, afirmou o prefeito de Nova Odessa Claúdio José Schooder, o Leitinho.

Além de beneficiar diretamente os moradores do bairro Jardim Santa Luiza, onde está localizado, o complexo também favorecerá a população do Parque Residencial Triunfo, Jardim Nossa Senhora de Fátima e Jardim Terra Nova.

Recentemente, o município foi contemplado com uma emenda parlamentar no valor de R$ 500 mil, destinada pelo deputado federal Carlos Zarattini, que será utilizada para a implantação de câmeras de monitoramento em todo o quarteirão do complexo e a reforma do ginásio poliesportivo Oswaldo Bassi, localizado ao lado das novas instalações.

De acordo com o secretário de Desenvolvimento Econômico de Nova Odessa, professor Antônio Teixeira, que também acompanha a execução dos serviços, o espaço permitirá a prática de mais de 10 modalidades. “Considerando a estrutura do complexo e aquela já existente no ginásio poliesportivo, os interessados poderão praticar Futebol de Salão, Futebol Minicampo, Vôlei, Vôlei Adaptado, Vôlei de Areia, Futevôlei, Basquete, Basquete 3×3, Atletismo, Bocha e Malha”, concluiu.