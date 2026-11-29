Lutando contra o rebaixamento, o Corinthians faz um primeiro tempo alucinante e abre 3 a 0 no Grêmio ainda antes dos 20 primeiros minutos da partida desta noite em Itaquera.

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O primeiro gol foi do atacante Yuri Alberto já aos 9 minutos. Ele recebeu na pequena área dominou chutou no canto do goleiro Weverton. O VAR foi chamado para checagem mas confirmou o gol.

O segundo gol alvinegro foi marcado pelo jovem Kaio Cesar aos 14′. A bola rodou na intermediária do Grêmio e foi parar no pé de Kaio, que bateu de esquerda no canto direito de Weverton, sem chances.

Na sequência, aos 17′ Kaio Cesar de novo fez grande jogada, a bola chutada por ele para o gol desviou na zaga e matou o goleiro- 3-0.

A derrota vai colocando os gaúchos na zona de rebaixamento faltando apenas uma rodada para o fim do Campeonato Brasileiro.

Amuzu diminuiu para o Grêmio ainda no final do primeiro tempo. Após chute forte e defesa de Hugo Souza, o africano pegou a sobra e marcou o primeiro dos gaúchos.

Corinthians na última rodada

O Timão vai a Belém encarar o rebaixado Remo precisando apenas de um empate para permanecer na Série A em 2027.

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