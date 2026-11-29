Mais de um em cada dez brasileiros (11,4%) afirma já ter perdido dinheiro em golpes envolvendo a compra de passagens aéreas, hospedagens ou pacotes de viagem. O dado faz parte de uma pesquisa realizada pelo Melhores Destinos, maior site de promoções de viagens do Brasil, que investigou as experiências dos consumidores com fraudes no setor de turismo.

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Além das vítimas diretas, 25,4% dos entrevistados afirmam conhecer alguém próximo que já perdeu dinheiro nesse tipo de golpe. O levantamento também mostra que 16% dos entrevistados quase caíram em um golpe de viagem, mas perceberam a fraude a tempo. Outros 12,6% receberam ofertas fraudulentas, mas não chegaram a considerar a compra.

Mesmo diante desses relatos, a maioria demonstra confiança na própria capacidade de reconhecer fraudes: 76% se consideram aptos ou muito aptos a identificar ofertas suspeitas de passagens aéreas e hospedagens. A pesquisa também revela quais são os golpes mais identificados pelos brasileiros, os canais utilizados pelos golpistas e os sinais que despertam desconfiança na hora de comprar uma viagem.

“Os golpes podem aparecer de várias formas: uma passagem que não existe, um site falso que imita o de uma companhia aérea ou uma mensagem fraudulenta que parece ter sido enviada por um hotel. Por isso, é fundamental verificar quem está vendendo e confirmar qualquer cobrança pelos canais oficiais da empresa”, orienta Leonardo Marques, fundador do Melhores Destinos.

Passagens inexistentes e hospedagens falsas lideram relatos de golpes de viagem

A venda de passagens aéreas ou pacotes de viagem que não existem é o golpe mais identificado pelos brasileiros, citado por 36% dos entrevistados. Na sequência aparecem os anúncios de hospedagens inexistentes ou reservas falsas, com 31,8%, e os sites ou links que imitam páginas oficiais de empresas do setor para roubar dados pessoais ou financeiros, com 31,2%.

Entre os canais em que os golpes foram identificados ou aconteceram, os aplicativos de mensagens, como WhatsApp e Telegram, lideram as respostas, com 37%. Em seguida aparecem o Instagram, com 32,8%, e por anúncios em sites de busca, como o Google, com 22,2%. As tentativas de golpe podem acontecer em diferentes momentos da viagem, inclusive depois que o consumidor já fez uma reserva legítima.

“Alguns golpes usam informações de reservas verdadeiras para enganar o viajante. A pessoa recebe uma mensagem que parece ser do hotel, pedindo para confirmar os dados do cartão de crédito ou fazer um pagamento. É fundamental que o consumidor busque empresas confiáveis, como sites especializados e agências reconhecidas, além dos sites oficiais das empresas para reservar suas viagens”, orienta Marques.

Preço muito baixo é o principal sinal de alerta para golpes de viagem

Na hora de avaliar uma oferta de viagem, o preço é o que mais desperta a desconfiança dos brasileiros. Segundo a pesquisa do Melhores Destinos, 60,6% dos entrevistados apontam valores muito abaixo dos praticados no mercado como um sinal de possível golpe. Promoções divulgadas por perfis desconhecidos nas redes sociais aparecem em seguida, com 40,4%, enquanto 31,6% desconfiam de links com endereços diferentes dos sites oficiais das empresas.

Por outro lado, 66% dos participantes consideram a presença da oferta no site ou aplicativo oficial da empresa um sinal de confiança. Agências de viagem online conhecidas também transmitem segurança para 39,8% dos entrevistados, enquanto 37,6% valorizam informações claras sobre a empresa responsável pela venda.

“Preço baixo não é necessariamente sinal de golpe. Agências online podem oferecer tarifas menores que as das próprias companhias aéreas, graças a condições comerciais diferentes. Na última Black Friday,por exemplo, o Melhores Destinos divulgou passagens de ida e volta para Lisboa por apenas R$ 1.800. Era uma oferta real, que mostra a importância de saber diferenciar uma boa oportunidade de uma fraude e acompanhar canais especializados e confiáveis”, afirma Marques.

Sobre a pesquisa

A pesquisa foi realizada pelo Melhores Destinos com 500 brasileiros maiores de 18 anos, de todas as regiões do país, por meio de um questionário online. O levantamento investigou experiências com golpes relacionados à compra de viagens, além da percepção dos consumidores sobre ofertas fraudulentas. O estudo informa nível de confiança de 95% e margem de erro de 3,3 pontos percentuais.

Sobre o Melhores Destinos

Criado em 2008 por Leonardo Marques, o Melhores Destinos é hoje o maior site de divulgação de promoções de passagens aéreas do Brasil e uma das principais referências em viagens. Além de passagens, a plataforma também reúne promoções de hotéis, seguro viagem e outros produtos ligados ao turismo. Com foco em conteúdo independente e na experiência do viajante, o site oferece mais de 150 guias de destinos, rankings de cartões de crédito e dicas de planejamento de viagem. Pelo alcance e relevância, já foi citado em diversos veículos de imprensa nacionais e internacionais. Nas redes sociais, soma mais de 5 milhões de seguidores, consolidando sua forte presença digital e influência no setor de turismo.

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