Papai Noel dos Correios: mais de 16 mil sonhos aguardam padrinhos; o prazo para adoção das cartinhas termina em 7/12

Leia + sobre diversão e arte

O Natal está chegando e milhares de crianças ainda aguardam a realização de seus sonhos. No interior de São Paulo, cerca de 16 mil cartinhas da Campanha Papai Noel dos Correios 2026 seguem disponíveis para adoção. Cada uma delas carrega muito mais do que um pedido de presente: traz esperança, expectativa e a crença de que alguém tornará o Natal mais especial.

Lançada em 5 de novembro, a campanha já possibilitou a adoção de diversas cartinhas no interior de São Paulo. Agora, a mobilização da sociedade é fundamental para que os milhares de pedidos que ainda aguardam padrinhos e madrinhas também encontrem um final feliz. Entre os desejos das crianças estão bonecas, carrinhos, bolas, materiais escolares e outros itens simples, mas repletos de significado para quem os recebe.

Como adotar uma cartinha – Basta acessar o , escolher uma carta, providenciar o presente e entregá-lo em uma das agências dos Correios. A adoção da carta também pode ser feita presencialmente nas unidades indicadas. E mais: quem desejar contribuir de outra forma pode doar brinquedos novos, como bolas, carrinhos e bonecas, diretamente nas agências. Basta acessar o blognoel.correios.com.br escolher uma carta, providenciar o presente e entregá-lo em uma das agências dos Correios. A adoção da carta também pode ser feita presencialmente nas unidades indicadas. E mais: quem desejar contribuir de outra forma pode doar brinquedos novos, como bolas, carrinhos e bonecas, diretamente nas agências.

É importante não deixar para a última hora: o prazo para adoção das cartinhas e entrega dos presentes nas agências dos Correios termina no dia 7 de dezembro. Quanto antes o presente for entregue, maiores serão as chances de que ele chegue às mãos da criança a tempo de fazer parte da magia do Natal.

Há 37 anos, a campanha Papai Noel dos Correios conecta a solidariedade de milhares de pessoas aos sonhos de crianças em situação de vulnerabilidade social. Ao longo dessa trajetória, mais de 7 milhões de cartinhas já foram atendidas em todo o Brasil, levando alegria, afeto e esperança para milhares de famílias.

Neste Natal, você também pode fazer parte dessa corrente do bem. Acesse o blognoel.correios.com.br, adote uma cartinha e ajude a escrever uma história inesquecível de amor e solidariedade.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP