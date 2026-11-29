Fisioterapia infantil em pauta- A preferência por um dos lados do corpo, a pouca movimentação e as diferenças na forma como o bebê movimenta braços e pernas podem indicar a necessidade de atenção especializada ainda nos primeiros meses de vida. Embora nem sempre esses sinais representem um atraso no desenvolvimento, identificá-los permite compreender se a criança precisa de algum tipo de acompanhamento.

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De acordo com a Dra. Vanessa Marques, fisioterapeuta infantil, não é necessário esperar que as dificuldades motoras se tornem evidentes para buscar orientação. Bebês que parecem mais parados, apresentam pouca movimentação espontânea, demonstram preferência constante por um lado ou realizam movimentos assimétricos merecem atenção. A profissional também destaca características como o tônus muscular mais baixo, quando o bebê parece muito molinho, ou aumentado, quando apresenta maior rigidez.

Na primeira consulta, são observados diferentes aspectos do desenvolvimento, como postura, alinhamento da cabeça e do tronco, mobilidade das articulações, força muscular, tônus, simetria dos movimentos e controle da cabeça. Também são analisadas as mudanças de posição e a maneira como a criança movimenta braços e pernas.

A resposta aos estímulos e a interação com o ambiente também fazem parte desse processo. A especialista observa como o bebê acompanha brinquedos, reage a diferentes estímulos e realiza movimentos de barriga para cima, de bruços, sentado ou em pé, conforme sua fase de desenvolvimento. A conversa com os familiares complementa essas informações, incluindo detalhes sobre a gestação, o nascimento, possíveis intercorrências e as dificuldades percebidas em casa.

“Nem todo bebê que passa pela fisioterapia vai precisar de tratamento contínuo. Em algumas situações, as orientações aos pais e a indicação de atividades para fazer em casa, acompanhadas de reavaliações periódicas, são suficientes. Quando identificamos alterações na mobilidade, postura, força muscular, assimetrias ou atrasos motores, podemos indicar atendimentos mais frequentes”, explica Vanessa.

A frequência e o tempo de acompanhamento são definidos de acordo com as necessidades de cada criança, sua evolução e os objetivos estabelecidos durante o tratamento. Essa individualização permite ajustar as condutas conforme a resposta do bebê, sem propor intervenções desnecessárias.

Nas sessões, o brincar é uma das principais ferramentas utilizadas pela fisioterapia pediátrica. Brinquedos, músicas e atividades lúdicas adequadas à idade ajudam a estimular a exploração de movimentos, as mudanças de posição e a aquisição de novas habilidades. A proposta não é antecipar etapas, mas oferecer condições para que a criança desenvolva suas capacidades com qualidade, segurança e autonomia, respeitando seu próprio ritmo.

“O objetivo não é fazer a criança sentar, engatinhar ou andar antes do tempo. Queremos proporcionar experiências que favoreçam essas conquistas, respeitando o desenvolvimento de cada bebê e permitindo que ele adquira as habilidades esperadas para sua idade de maneira segura”, ressalta a fisioterapeuta.

A participação da família também tem papel importante nesse processo. Durante os atendimentos, os responsáveis recebem orientações sobre posicionamentos, brincadeiras e atividades que podem ser incorporadas naturalmente à rotina, sem transformar o dia a dia em uma sequência de exercícios.

Colocar o bebê para brincar no chão, oferecer brinquedos dos dois lados, estimular o contato visual, conversar e permitir que ele explore os próprios movimentos são atitudes simples que contribuem para o desenvolvimento motor. A continuidade dessas experiências em casa complementa o trabalho realizado nas sessões.

“Os pais não precisam fazer atividades complexas. Pequenas atitudes no cotidiano fazem diferença e ajudam a criança a experimentar movimentos e descobrir suas possibilidades. É um trabalho construído em conjunto entre o fisioterapeuta, o bebê e a família”, conclui Vanessa.

Diante de sinais como preferência persistente por um lado, pouca movimentação ou rigidez e flacidez muscular, procurar orientação profissional pode ajudar a esclarecer se existe alguma alteração que mereça atenção. Quando necessário, o suporte especializado permite acompanhar o desenvolvimento infantil sem pressionar a criança a cumprir etapas antes de estar preparada.

Fonte: Dra. Vanessa Marques — fisioterapeuta infantil.

@clinicaneurocomics