s Correios realizam dois novos leilões de imóveis em setembro, nos dias 10 e 17, ambos às 15h. Conduzidos pela VIP Leilões, os certames reúnem 13 lotes, entre prédios comerciais e terrenos, distribuídos por sete estados brasileiros. Os interessados podem optar pelo pagamento à vista, financiamento bancário, uso do FGTS ou parcelamento em até três vezes.

Os imóveis estão localizados no Ceará, Espírito Santo, Goiás, Pará, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul e São Paulo, com valores que variam de R$ 93 mil a R$ 7 milhões.

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Confira os destaques.

Prédio comercial com terreno de 726,00 m² – Centro, Lajeado/RS: localizado na Rua Marechal Deodoro, 256, no Centro Histórico, este prédio comercial de três pavimentos possui 292 m² de área construída. Está desocupado, em estado de conservação regular e livre de débitos tributários. A região tem uso predominantemente comercial e infraestrutura urbana completa, com escolas, postos de saúde, comércio e transporte público nas proximidades. Avaliado em R$ 1.552.148,40, o imóvel pode ser arrematado por até R$ 952.454,70 — valor mínimo na terceira praça de ofertas.

Terreno com 175,00 m² – Centro, Itupiranga/PA: o imóvel fica na Rua 15 de Novembro, s/nº. Este terreno urbano de esquina tem 175 m² de área total, está desocupado, livre de débitos tributários e sem edificações atuais, cabendo ao comprador apenas a regularização da averbação de demolição junto aos órgãos competentes. Fica em região pavimentada, de perfil residencial e comercial, com infraestrutura urbana completa (água, energia, esgoto e iluminação pública) e proximidade a escolas, serviços de saúde e comércio. Avaliado em R$ 126.732,55, o imóvel pode ser arrematado por até R$ 70.253,91 — valor mínimo na terceira praça de ofertas.

Há ainda mais dois imóveis localizados na Rua Rio Feio, 154, Distrito de Santa Maria Gurupá – Promissão (SP) e na Rua Nossa Senhora Aparecida, Distrito de Vinhático nº 35 – Montanha (ES).

Prédio comercial com 5.444,00 m² – Campos Elíseos, São Paulo/SP: localizado na Alameda Nothmann, 45, este prédio comercial de seis pavimentos tem 1.059 m² de terreno e 5.444 m² de área construída. Está desocupado, em região de uso misto (comercial e residencial) com infraestrutura urbana completa. A localização fica a 150 metros do SESC Bom Retiro e a 650 metros do futuro Novo Centro Administrativo do governo estadual, além de estar próximo à área de revitalização do Centro de São Paulo, que vem passando por valorização urbana e novos investimentos. Avaliado em R$ 8.371.855,31, o imóvel pode ser arrematado por até R$ 5.471.893,77 — valor mínimo na terceira praça de ofertas.

Prédio comercial com terreno de 864,57 m² – Guarulhos/SP: o imóvel fica na Rua Padre Celestino, 666, no Jardim Santa Francisca. Prédio comercial térreo com 864,57 m² de terreno e 210,50 m² de área construída. Conta com visibilidade e fácil acesso pela Rodovia Presidente Dutra, em polo de forte vocação comercial, com infraestrutura urbana completa e proximidade ao Centro de Guarulhos, à Vila Sant’Anna e à Vila Augusta. O imóvel é repassado livre de débitos tributários e com desocupação garantida em até 30 dias após a homologação do certame. Avaliado em R$ 3.802.078,48, pode ser arrematado por até R$ 2.510.689,44 — valor mínimo na terceira praça de ofertas.

Os demais ativos estão localizados nos endereços: Avenida Guido Mondin, 396, São Geraldo – Porto Alegre (RS); Rua Diomedes Xavier da Costa, 26, Centro – Pedro Avelino (RN); Avenida Duque de Caxias, 246, Luiz Pedrosa Monteiro – Arneiroz (CE); Praça da Matriz, s/nº, Centro – São Domingos (GO); Rua José Pedrosa de Miranda, 39, Centro – Catarina (CE).

Correios Formas de pagamento

Os arrematantes contam com quatro opções de pagamento, que podem ser utilizadas conforme as regras de cada modalidade. No pagamento à vista, a quitação integral deve ser feita em até 60 dias corridos a partir da data do leilão. Para pagamentos realizados em até 30 dias, não há reajuste. Entre o 31º e o 60º dia, o saldo é atualizado pelo IGP-M desde a data do leilão.

O financiamento bancário pode ser contratado junto à instituição financeira de preferência do comprador, com prazo de até 60 dias corridos para conclusão. Recomenda-se verificar previamente a aprovação do crédito para evitar o cancelamento da arrematação. Caso o financiamento não seja concluído dentro desse período, a venda será convertida automaticamente para pagamento à vista. Se o valor aprovado pelo banco for inferior ao necessário, a diferença deverá ser quitada com recursos próprios ou FGTS.

O FGTS pode ser utilizado como complemento tanto no pagamento à vista quanto no financiamento, desde que sejam respeitadas integralmente as regras e os prazos da modalidade escolhida.

No pagamento parcelado, é necessário realizar uma entrada mínima de 20% do valor da arrematação, enquanto o saldo pode ser dividido em até três parcelas fixas, com juros de 11,42% ao ano, calculados pro rata tempore, sem recálculo mensal. A última parcela deve ter vencimento até dezembro de 2026. Em caso de atraso, incidem atualização pelo IPCA, juros de mora de 1% ao mês e multa de 2%.