A ETEC Polivalente de Americana está com inscrições abertas para o Vestibulinho do 1º semestre de 2027. Ao todo, serão oferecidas 520 vagas gratuitas, distribuídas entre cursos de Ensino Médio com Habilitação Profissional, cursos técnicos e especializações técnicas.

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Com opções em diferentes áreas, a ETEC oferece oportunidades para estudantes que desejam iniciar uma formação profissional junto ao Ensino Médio, para aqueles que buscam uma formação técnica e também para profissionais que já possuem uma formação técnica e desejam se especializar.

Ensino Médio com Habilitação Profissional Polivalente

Para o 1º semestre de 2027, a ETEC Polivalente oferecerá oito opções de Ensino Médio com Habilitação Profissional, em período integral, com 40 vagas por curso:

• Administração – 40 vagas

• Desenvolvimento de Sistemas – 40 vagas

• Design Gráfico – 40 vagas

• Design de Interiores – 40 vagas

• Edificações – 40 vagas

• Logística – 40 vagas

• Mecânica – 40 vagas

• Química – 40 vagas

Nessa modalidade, o estudante cursa o Ensino Médio simultaneamente à formação profissional, ampliando suas possibilidades de inserção no mercado de trabalho e de continuidade dos estudos.

Ensino Médio com Habilitação Profissional na modalidade AMS

A ETEC Polivalente também oferece uma oportunidade diferenciada por meio da modalidade AMS – Articulado Médio Superior, nos cursos de Administração e Desenvolvimento de Sistemas.

Nessa modalidade, os estudantes frequentam as aulas na sala descentralizada da ETEC Polivalente localizada na FATEC Americana, no período vespertino.

O grande diferencial do AMS é a articulação entre o Ensino Médio e o Ensino Superior. Após concluir o 3º ano do Ensino Médio e cumprir as exigências estabelecidas para a continuidade do percurso formativo, o estudante pode ingressar no curso superior articulado e, em aproximadamente dois anos, concluir também a graduação.

Dessa forma, o aluno tem a possibilidade de realizar uma trajetória educacional integrada, saindo do Ensino Médio com formação profissional e podendo dar continuidade aos estudos até a conclusão do Ensino Superior.