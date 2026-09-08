CPX em alta- em entrevista no final de semana, o candidato a presidente do Avante Augusto Cury afirmou que foi autorizado a fazer campanha no morro após integrantes de facções criminosas revelarem serem leitores de seus livros.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP

Augusto Cury, ao contar que líderes da Rocinha “negociaram” sua agenda de campanha na comunidade dominada pelo Comando Vermelho:

CPX e elogios

“Eles disseram ‘libera para o Dr Augusto Cury, ele nos ajuda com seus livros, nós lemos seus livros na prisão”

Leia Mais notícias do Brasil