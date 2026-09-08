Nova geração de canetas chega a resultados próximos aos da bariátrica

Depois do Mounjaro, nova geração de medicamentos para obesidade chega a resultados próximos aos da cirurgia bariátrica

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O tratamento medicamentoso da obesidade começa a alcançar uma faixa de perda de peso que, até pouco tempo, era associada principalmente a procedimentos cirúrgicos. Depois do Mounjaro consolidar as canetas de incretina como ferramenta central no combate à obesidade, é a vez da retatrutida — molécula experimental da Eli Lilly que atua simultaneamente nos receptores GIP, GLP-1 e glucagon — apontar o próximo salto de potência da categoria.

Dados de fase 3 do estudo TRIUMPH-1, divulgados pela farmacêutica em maio e apresentados posteriormente em junho de 2026, apontaram perda média de 28,3% do peso corporal em 80 semanas entre os participantes que receberam a dose de 12 mg. Nessa mesma dose, 45,3% dos participantes alcançaram pelo menos 30% de perda de peso.

Os números colocam a nova geração de medicamentos em um território que chama a atenção de especialistas e pacientes, mas também levantam uma discussão importante: até onde a farmacologia pode avançar no tratamento da obesidade — e quais são os desafios quando a perda de peso se torna tão expressiva?

Para a Dra. Ana Luísa Vilela, especialista em cirurgia geral e bariátrica, endocrinologia e nutrologia, com mais de 20 anos de atuação clínica, os resultados são relevantes, mas não devem ser interpretados apenas pelo número apresentado na balança.

“Em magnitude de perda de peso, sim — estamos vendo a farmacologia entrar em um território que, até pouco tempo, só a cirurgia alcançava. Mas magnitude de perda não é sinônimo de qualidade de resultado. São coisas diferentes, e é aí que a discussão clínica precisa avançar junto com a ciência.”

Segundo a médica, uma das principais mudanças provocadas por medicamentos capazes de promover perdas tão significativas é justamente a necessidade de ampliar o olhar sobre o tratamento. Preservação de massa muscular, estado nutricional, funcionalidade e manutenção dos resultados passam a ter importância tão grande quanto a quantidade de quilos eliminados.

“Quando a farmacologia começa a produzir perdas dessa magnitude, a pergunta deixa de ser apenas ‘quanto conseguimos emagrecer?’. Passa a ser ‘como fazemos isso preservando músculo, nutrição, função e saúde a longo prazo?’. É uma mudança de eixo: do resultado numérico para o resultado funcional.”

O que muda para a cirurgia bariátrica?

O avanço dos medicamentos também reacende o debate sobre o papel da cirurgia no tratamento da obesidade. Para a Dra. Ana Luísa, no entanto, a tendência não deve ser encarada como uma substituição entre as duas estratégias.

“A cirurgia bariátrica não necessariamente perde espaço, mas certamente vai precisar redefinir seu lugar dentro do tratamento da obesidade. Cada paciente tem uma fisiologia, uma história e um contexto — a decisão entre medicamento, cirurgia ou combinação das duas abordagens continua sendo individual.”

A especialista destaca que o cenário atual amplia o número de ferramentas disponíveis para o tratamento da doença, mas reforça que a escolha terapêutica precisa considerar as características e necessidades de cada paciente.

Avanço científico, mas ainda sem aprovação comercial

Apesar dos resultados, a retatrutida ainda é uma molécula experimental e não está aprovada para uso comercial. Os dados divulgados pela fabricante são resultados topline e devem ser analisados em conjunto com os dados completos dos estudos e pelas autoridades regulatórias.

Por isso, a Dra. Ana Luísa alerta para o risco de transformar resultados promissores em uma expectativa imediata para pacientes.

“O risco é o paciente chegar ao consultório pedindo uma molécula que ainda nem está aprovada, com a expectativa de um resultado que ainda não foi confirmado em estudos completos e revisados. Precisamos comunicar o avanço científico sem transformar dado preliminar em promessa.”

Sobre a Dra. Ana Luísa Vilela

Médica especialista em cirurgia geral e bariátrica, endocrinologia e nutrologia, com mais de 20 anos de atuação clínica. Teve passagem por instituições como o Hospital das Clínicas da USP (HC-USP), Instituto Garrido e Beneficência Portuguesa de São Paulo. Sua prática é voltada à investigação integrada de alterações metabólicas e sintomas persistentes, como cansaço, alterações intestinais, ganho de peso e perda de força, inclusive em pacientes com exames considerados normais. É autora do livro Renascimento Metabólico.

Fonte científica Eli Lilly and Company. Resultados topline do estudo TRIUMPH-1, divulgados em 21 de maio de 2026, com dados adicionais apresentados em 6 de junho de 2026. A retatrutida é um agonista triplo dos receptores GIP, GLP-1 e glucagon e permanece em investigação clínica, sem aprovação para uso comercial. Acesso à fonte: https://investor.lilly.com/news-releases/news-release-details/lillys-triple-agonist-retatrutide-delivered-powerful-weight-loss

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