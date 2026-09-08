Julgamento à vista- Em meio ao crescimento do número de feminicídios nos últimos anos em todo o Brasil, o caso deste fim de semana em Americana e Santa Bárbara d’Oeste traz novamente o tribunal da internet e a memória do caso Elise Matsunaga.

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Perseguida pelo ex-marido, um rico empresário herdeiro, Elise o matou e picotou o seu corpo para ‘dar fim’ e não ser reconhecido o crime. O caso na região foi mais público, aconteceu no estacionamento de um supermercado e a mulher que era perseguida pelo ex o esfaqueou mais de 50 vezes- sendo 39 nas costas. A filha do casal estava presente.

O Tribunal da internet se divide entre os que defendem a autodefesa da mulher e os que querem punição grave dada a intensidade do crime por ela cometido.

Julgamento e júri popular

A justiça deve se manifestar nesses primeiros dias e a mulher vai a julgamento. Vivemos novos tempos, com maior pressão para que os homens respeitem mulheres que querem por fim a relacionamentos.