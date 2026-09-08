Sumaré estará presente no Campinas Innovation Week 2026, que será realizado entre os dias 14 e 18 de setembro, em Campinas. O município será representado pelas Secretarias Municipais do Trabalho, Emprego, Geração de Renda e Desenvolvimento Econômico e de Tecnologia da Informação, com o objetivo de apresentar suas potencialidades, ampliar conexões e buscar novas oportunidades de desenvolvimento.

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Com o tema “O Amanhã é Nosso”, o evento reunirá empresas, startups, universidades, investidores, instituições de pesquisa e representantes do poder público para discutir temas relacionados à inovação, tecnologia, empreendedorismo e desenvolvimento econômico.

A participação de Sumaré integra a estratégia da Prefeitura de fortalecer o ambiente de negócios e aproximar o município de empresas, instituições e iniciativas capazes de contribuir para a geração de empregos, qualificação profissional, atração de investimentos e desenvolvimento de novos negócios.

Localizada estrategicamente na Região Metropolitana de Campinas, Sumaré possui forte presença empresarial e industrial e uma população economicamente ativa, características que contribuem para a construção de um ambiente favorável à instalação de novos empreendimentos e à ampliação das oportunidades econômicas.

Tecnologia como instrumento de desenvolvimento

A presença da Secretaria Municipal de Tecnologia da Informação também reforça, segundo a Prefeitura, o processo de transformação digital da Administração Municipal. A tecnologia vem sendo incorporada à gestão pública como ferramenta para modernizar processos, ampliar a oferta de serviços digitais e tornar o atendimento ao cidadão mais ágil e eficiente.

Durante o Campinas Innovation Week, o município pretende fortalecer o diálogo com empresas de tecnologia, startups, universidades e centros de inovação, buscando identificar soluções e estabelecer parcerias que possam ser aplicadas à realidade de Sumaré.

A participação no evento também está alinhada às iniciativas municipais de estímulo ao empreendedorismo, desenvolvimento econômico, inovação e geração de trabalho e renda.

Mais do que acompanhar as transformações tecnológicas e econômicas, Sumaré busca ocupar um papel ativo na construção desse processo, ampliando sua integração com o ecossistema regional de inovação e identificando oportunidades que possam resultar em benefícios concretos para a população.

Serviço Sumaré

Campinas Innovation Week 2026

Data: 14 a 18 de setembro de 2026

Local: Pátio Ferroviário de Campinas – Campinas/SP

Tema: “O Amanhã é Nosso”

Entrada: evento presencial e gratuito, mediante inscrição.