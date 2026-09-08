O candidato ao Senado por São Paulo, Guilherme Derrite (PP), oficializou seu apoio à candidatura de Ricardo Molina (Republicanos) a deputado estadual. O vídeo divulgado nas redes sociais reforça a aliança entre as duas lideranças que integram a base do governador Tarcísio de Freitas.

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“Quero dar um testemunho de um cara que foi fundamental para o governador Tarcísio, que me apoiou quando eu estava na Secretaria de Segurança Pública, que é o Molina, o nosso candidato a deputado estadual”, afirmou Derrite, que destacou a confiança do governador no nome do americanense.

Ex-secretário de Segurança Pública de São Paulo e deputado federal em segundo mandato, Derrite ressaltou a importância de Molina não apenas para Americana, mas para toda a Região Metropolitana de Campinas e o estado. “Molina precisa estar na Assembleia Legislativa. Se você conhece meu trabalho, confia em mim, peço seu voto de confiança. Esse cara é gigante”, completou.

Molina ficou perto em 2022

Coordenador regional do Republicanos e assessor especial do governador, Molina já foi apoiado publicamente por Tarcísio, que destacou sua atuação em áreas como saúde, habitação e infraestrutura. Com mais de 52 mil votos na última eleição, o candidato se consolida como o nome do governador na RMC.

Derrite disputa uma das duas vagas ao Senado no Estado este ano e é um dos 3 candidatos da ‘direita’ no Estado. E o favorito do governador Tarcísio. Também estão no seu campo político e atual presidente da Alesp André do Prado (PL) e o ex-ministro de Bolsonaro Ricardo Salles (Novo).