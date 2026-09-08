Feirão Casa Paulista: quase 180 cartas de crédito estarão disponíveis para atendimento na região de Campinas

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Em nova edição do Feirão Casa Paulista, o programa Casa Paulista disponibilizará 179 Cartas de Crédito Imobiliário (CCI) para famílias com renda de até três salários mínimos interessadas na aquisição do primeiro imóvel nas cidades de Campinas, Piracicaba e Santa Bárbara d’Oeste.

Do total de cartas de crédito, 23 estarão disponíveis em Campinas, 115 em Piracicaba e 41 em Santa Bárbara d’Oeste. Todas serão ofertadas a fundo perdido e no valor de R$ 13 mil cada. Ao todo, o Governo do Estado investiu mais de R$ 2,3 milhões em subsídios.

O evento ocorrerá nestes sábado (05/09) e domingo (06/09), nos endereços e horários abaixo:

Campinas

Endereço: Avenida Brasil, 228 – Jardim Chapadão

Horário: das 9h às 18h

Santa Bárbara d’Oeste

Endereço: Avenida São Paulo, 564

Horário: das 9h às 18h

Piracicaba

Endereço: Avenida Independência, 2551

Horário: das 9h às 18h

Para participar, é necessário atender aos requisitos do programa Casa Paulista – Carta de Crédito Imobiliário: possuir renda familiar de até três salários mínimos; não possuir imóvel no próprio nome; não ter financiamento imobiliário ativo; e não ter sido beneficiado por outro programa habitacional.

Edição prorrogada em Araras

O último Feirão Casa Paulista realizado na cidade de Araras foi prorrogado. A edição disponibilizou mais de 30 cheques habitacionais, com valor unitário de R$ 13 mil. Os novos atendimentos ocorrerão na Rua Nunes Machado, 296, na sexta-feira (04/09), das 8h às 18h; e no sábado e domingo, das 9h às 14h.

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