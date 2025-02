O DAE (Departamento de Água e Esgoto) de Americana concentra esforços para resolver o desabastecimento de água em cerca de 15 bairros da cidade. Nesta segunda-feira (24), equipes da autarquia estão percorrendo a cidade para realizar o geofonamento da adutora que abastece o reservatório da Vila Santa Catarina (CR-3), para verificar se há ocorrência de vazamentos.

A ação é feita por meio de um equipamento que capta sons na superfície, o que pode detectar supostas anormalidades no sistema.

Além disso, técnicos da autarquia realizam testes na nova bomba instalada no último final de semana na ETA (Estação de Tratamento de Água), no Cordenonsi, que leva água ao CR-3.

A bomba substituída apresentou problemas na última sexta-feira (21), dando lugar a um novo equipamento. Na madrugada de sábado (22), uma nova falha foi detectada na nova bomba e o motor foi trocado. O bombeamento foi retomado, mas de maneira insuficiente. No domingo (23), foi realizada a usinagem do rotor do motor, mas o abastecimento continua abaixo do normal.

A autarquia disponibilizou caminhões-pipa para atender à população, enquanto as ações para normalizar o sistema prosseguem. Os veículos estão circulando para atender escolas e unidades de saúde na manhã desta segunda-feira, e a partir das 13h haverá distribuição de água em ponto fixo na Praça Oscar Ignácio de Souza, na Cidade Jardim.

DAE e a crise da água

Americana enfrenta a mais dura crise de abastecimento de água dos últimos anos com quase 5 dias de falta e muitos moradores reclamando. A prefeitura teve que disponibilizar dois caminhões pipa desde domingo para amenizar o problema em bairros da região da Cidade Jardim.

