Narrador da Band erra com transfobia e gera revolta

O narrador Sergio Maurício cometeu crime de transfobia e acabou desativando a sua conta após a repercussão da postagem.

Ele endossou posts contendo fake news, transfobia e racismo contra a deputada Erika Hilton.

Desativar a conta não apaga o ocorrido. Defendemos a diversidade e o respeito, para termos um ambiente agradável para todos na comunidade.

Narrador desativou contas nas redes

Todos os que lutamos por um esporte menos desigual e mais inclusivo sabemos como o acontecido ontem é um retrocesso enorme. Cobrem sempre. Estejam atentos sempre.

Rainha da X9 Pioneira, Francine Carvalho usa fantasia de 30kg e faz balanço do Carnaval: “desfile de campeã”

Francine Carvalho, rainha de bateria da X9 Pioneira no Carnaval de Santos/SP, o segundo maior do Estado, desfilou na madrugada de sábado (22) com uma fantasia que representa a força e a devoção dos ‘peregrinos da fé’. A escola homenageia Nossa Senhora Aparecida e os romeiros, como são chamados os devotos da santa.

O look pesava 20kg – mas com a forte chuva, praticamente chegou a 30kg – e levou a assinatura do ateliê de Kell Mendes, responsável por vestir famosas como Juju Salimeni. Com um body transparente, cravejado com cristais azuis, Francine exibiu o shape definido e ostentou um costeiro com 700 faisões, um dos itens mais luxuosos e caros do Carnaval.

“É uma fantasia alegre, vibrante e conceitual. Um look que dentro do enredo celebra a vida, a união e o poder do samba. Vivo o Carnaval, então parei de fazer contas. Tudo vale a pena, a fantasia saiu exatamente como eu queria. Tem essência, alma e é ousada sem exageros”, resume.

Francine diz que é impossível contar os cristais, mas o ateliê acredita que tenha usado mais de 50 mil pedras, colocadas uma a uma ao longo de um mês de trabalho. Agora, ela vive a ansiedade da apuração e faz um balanço positivo do desfile. A escola entrou na avenida debaixo de forte chuva e tudo correu bem, sem imprevistos e penalidades.

“Foi um desfile de campeã, superamos todas as dificuldades e mostramos muita garra e amor na avenida. Sou pé quente e devota de Nossa Senhora, que é nosso enredo. Todos os anos vou de bike até o Santuário, sou realmente de fé. E isso tocou muito durante todo o desfile, foi emocionante. Então conto com uma forcinha dela”, diz sorrindo. “Estou na expectativa do título”, diz.

Além de rainha em Santos, Francine é musa da Gaviões da Fiel no Carnaval de São Paulo e vai desfilar no próximo sábado, dia 1º de março. Ela segue uma preparação física intensa para manter 12% de gordura corporal. “A fantasia é mínima, por isso a preocupação com o shape”, justifica. “Vai ser um look bem diferente do que usei na X9, será numa pegada afro”, avisa.

Fotos: Wellington Moura / John Pinheiro / Divulgação

