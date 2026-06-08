O Departamento de Água e Esgoto (DAE) de Americana segue avançando com as obras de modernização do sistema de abastecimento na área atendida pelo Centro de Reservação CR-12, na região do Antônio Zanaga. Nesta semana, serão executadas novas interligações das redes de reforço implantadas nos últimos meses, etapa fundamental para a entrada em operação das melhorias realizadas no setor.

Durante a execução dos serviços, poderá ocorrer intermitência no abastecimento nas regiões próximas aos locais.

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Nesta segunda-feira (8), será realizada a interligação da rede de reforço executada na Rua Antônio Conselheiro, no trecho entre a Rua Benedito Calixto e a Avenida Cândido Portinari, no Antônio Zanaga.

Na terça-feira (9), os trabalhos seguem para a Rua do Linho, entre a Rua do Rami e a Rua da Juta, no Distrito Industrial Prefeito Abdo Najar.

Já na quarta-feira (10), a interligação será executada na Rua Antônio Zacarias, entre o Centro de Reservação CR-12 e a Avenida Antônio Centurione Boer, no Jardim Brasil.

E na quinta-feira (11), as equipes atuarão nas ruas das Jaqueiras e das Oliveiras, no trecho entre a Avenida Antônio Centurione Boer e a Rua das Mangueiras.

Melhorias do DAE

As interligações fazem parte do conjunto de melhorias executadas no setor do CR-12, que contempla a implantação de novas redes de abastecimento em PEAD por Método Não Destrutivo (MND), instalação de válvulas redutoras de pressão (VRPs), macromedidores, válvulas de controle e registros de gaveta, com o objetivo de reduzir perdas de água, controlar pressões e aumentar a eficiência operacional do sistema.

Segundo o superintendente do DAE, Fábio Renato de Oliveira, esta é mais uma etapa importante do cronograma de modernização da região. “As redes de reforço já foram implantadas e agora avançamos para as interligações que permitirão incorporar essas melhorias ao sistema de abastecimento. É um trabalho planejado, que vai contribuir para aumentar a eficiência operacional, reduzir perdas e fortalecer o abastecimento nesta importante região da cidade”, destacou.

As ações integram o programa DAE em Ação pela Água, dentro das frentes Operação Perda Mínima e Pressão sob Controle, beneficiando moradores das regiões do Antônio Zanaga, Jardim Brasil, Vale das Nogueiras, Vila Bela, Jardim Nossa Senhora Aparecida e Distrito Industrial Prefeito Abdo Najar.